Procurorii au pus sechestru pe averea lui Raed Arafat, în dosarul în care e acuzat de contrabandă. Șeful DSU contestă măsura

Șeful DSU a spus că, în opinia sa, prin acest dosar, se încearcă „cu orice preţ” denigrarea sa. Foto: Agerpres

Procurorii Parchetului Militar au pus sub sechestru mai multe bunuri și imobile care aparțin șefului Departamentului pentru Situații Speciale (DSU), Raed Arafat, în dosarul în care acesta este acuzat de contrabandă în legătură cu achiziția unui elicopter SMURD pentru care nu s-a plătit TVA. Raed Arafat, care a respins acuzațiile și a denunțat o campanie de discreditare la adresa sa, a anunțat că va contesta măsura în instanță.

Raed Arafat a declarat pentru Hotnews că ordonanța procurorilor a fost emisă miercuri și nu doar el a fost vizat de această măsură.

„Mi-a fost pus sechestru pe conturi și pe apartament. Dar nu numai mie. Măsura este pentru 17 persoane și pentru trei firme”, a declarat secretarul de stat.

Șeful DSU, Raed Arafat, a fost pus sub acuzare, împreună cu alte 17 persoane, la data de 21 aprilie, de procurorii militari, într-un dosar de contrabandă legat de înlocuirea unui elicopter SMURD prăbușit în Republica Moldova.

Acuzațiile procurorilor

Dosarul a fost deschis după tragedia din 2 iunie 2016, când un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al MAI, aflat într-o misiune SMURD, s-a prăbușit în localitatea Haragîș, Republica Moldova. Cei patru membri ai echipajului au murit și aeronava a fost distrusă.

Ulterior, în cadrul poliței de asigurare CASCO, asiguratorul avea de ales între plata unei despăgubiri de peste 23,3 milioane de lei (aproximativ 5,27 milioane de euro) sau înlocuirea elicopterului. Părțile au convenit ca despăgubirea să fie realizată prin furnizarea unei aeronave similare, inclusiv din punct de vedere al echipamentelor medicale.

Potrivit anchetatorilor, în noiembrie 2017, noul elicopter a fost preluat de IGAv de pe insula Guernsey și adus în România însă fără efectuarea formalităților vamale obligatorii.

Procurorii susțin că aeronava a fost introdusă în țară și pusă în exploatare fără acordarea liberului de vamă și fără plata taxelor datorate, în special TVA, ceea ce ar fi produs un prejudiciu de 4.435.269,89 lei la bugetul de stat.

În acest context, există suspiciunea că persoanele implicate în procedura de despăgubire au permis asiguratorului să își stingă obligațiile prin livrarea unui elicopter care nu a fost legal importat, generând astfel un folos necuvenit în patrimoniul acestuia.

Ce spune Raed Arafat

Imediat după ce a fost audiat de procurorii Parchetului Militar și pus sub acuzare, Raed Arafat a respins toate acuzațiile.

„Contrabanda presupune, prin definiţie, clandestinitate. A vorbi despre o pretinsă 'contrabandă' realizată prin corespondenţă oficială şi cu implicarea instituţiilor statului echivalează cu o distorsionare evidentă a realităţii şi a sensului legii.

Ceea ce se încearcă a fi prezentat drept infracţiune capătă, în mod absurd, forma unei 'contrabande în favoarea statului' - o veritabilă 'contrabandă altruistă', concept care nu are nimic în comun cu raţiunile dreptului penal.

(...) Această construcţie artificială a acuzaţiilor nu poate fi interpretată decât ca rezultatul unei abordări de rea-credinţă, în care faptele cunoscute şi documentate sunt ignorate deliberat”, a spus Raed Arafat.

Șeful DSU a mai spus că, în opinia sa, prin acest dosar, se încearcă „cu orice preţ” denigrarea sa. „Am încredere însă că o analiză obiectivă şi responsabilă a tuturor documentelor deja existente va conduce la clarificarea rapidă a situaţiei şi la restabilirea adevărului”, a adăugat Arafat.