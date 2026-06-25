Profesorii protestează la Parlament și amenință că vor boicota BAC-ul. Au conceput o lege care anulează creșterea normei didactice

1 minut de citit Publicat la 10:49 25 Iun 2026 Modificat la 10:50 25 Iun 2026

Sindicatele din Educație au protestat în fața Guvernului, săptămâna trecută. Joi, protestele au loc la Parlament. Foto: Hepta

Sute de profesori și-au anunțat prezența, joi, în fața Parlamentului pentru un protest împotriva situației actuale din Educație și pentru a depune o inițiativă legislativă susținută de 160000 de cadre didactice.

Sindicatele din domeniu cer anularea măsurilor care au mărit norma de predare și au redus plata cu ora.

Membrii de sindicat spun că nu e exclusă o boicotare a examenelor de la Bacalaureat.

"Cadrele didactice care participă la protestul de joi, de la Parlament, își joacă ultimele cărți. Oamenii se plâng că nu au fost luați în seamă de către Guvern.

Peste 160 de mii de cadre didactice au semnat inițiativa legislativă

Inițiativa lor, semnată de peste 160.000 de cadre didactice, prevede anularea măsurilor din Legea 141/2025.

Această lege a crescut norma didactică, a crescut, de asemenea, numărul elevilor de la clasă și a înjumătățit tariful pentru plata cu ora.

Profesorii mai cer și modificarea Ordonanței privind acordarea voucherelor de vacanță și acordarea unei prime neimpozabile, începând cu anul școlar 2026 - 2027.

Acest protest vine chiar înainte de Bacalaureat, ale cărui probe încep săptămâna viitoare.

În continuare, sindicatele din învățământ amenință cu boicotarea examenelor, dar rămâne de văzut ce se va întâmpla după ce vor depune acest proiect de lege în Parlament", a relatat Cristina Ștefan, jurnalist Antena 3 CNN.