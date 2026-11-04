Protest în fața Ministerului de Finanțe: Angajații INS cer salarii mai mari și plata restanțelor. „Sumele sunt blocate”

3 minute de citit Publicat la 11:05 04 Noi 2026 Modificat la 11:05 04 Noi 2026

Protest INS în fața Ministerului Finanțelor. Colaj foto: Captură Antena 3 CNN

Guvernul Niculescu se confruntă cu primele proteste. Angajații Institutului Național de Statistică (INS) au ieșit în stradă, în fața Ministerului de Finanțe, miercuri, și cer salarii mai mari cu 15%, dar şi plata restanţelor câștigate în instanță și neachitate de trei ani. Angajaţii din Finanţe şi administraţia locală sunt la rândul lor nemulţumiţi.

Valul de proteste pe salarii începe în administrația publică. Primii care au ieșit în stradă sunt angajații INS. De la ora 10:00, aceștia protestează în fața Ministerului de Finanțe pentru a cere plata unor salarii restante câștigate în instanță, dar și majorări de salarii. Ei cer alinierea câștigurilor la nivelul Secretariatului General al Guvernului.

Nemulțumirile sunt mari din cauză că veniturile le-au fost înghețate în ultimii doi ani, deși valul de scumpiri le-a afectat grav puterea de cumpărare. Oamenii care centralizează zilnic datele despre inflație, economie și șomaj acuză autoritățile de discriminare salarială și denunță refuzul guvernanților de a le plăti drepturile obținute deja în instanță în urmă cu trei ani.

Sindicaliștii vorbesc despre o adevărată sfidare a puterii judecătorești și avertizează că menținerea INS în postura de „Cenușăreasă” a administrației pune în pericol stabilitatea instituției și calitatea datelor statistice oficiale.

Tensiunile sociale sunt însă departe de a se opri aici. Nemulțumiri majore se acumulează și în rândul angajaților din Finanțele Publice, dar și în administrația locală, din cauza blocajelor bugetare. În paralel, marile confederații sindicale amenință și ele cu proteste de amploare dacă Guvernul nu va crește salariul minim.

„A început protestul aici, în fața Ministerului de Finanțe. Angajații de la Institutul Național de Statistică sunt nemulțumiți și cer bani chiar aici, la geamul ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare. Își cer, în primul rând, drepturile câștigate, drepturile salariale câștigate în instanță în urmă cu trei ani. Discutăm despre aproximativ 400 de persoane care și-au câștigat niște drepturi salariale.

De asemenea, cer ca noua lege a salarizării să vină cu o majorare de 15%. Discutăm, așadar, despre o nemulțumire extrem de mare, pe de o parte, și despre dorința de a nu mai avea parte de acele venituri înghețate pe care le-au avut în ultimii ani”, a transmis reporterul Antena 3 CNN, Georgiana Iuzic, de la protest.

Un angajat al INS spune că, pentru un nivel superior de funcție și cu experiență în statistică, salariul ajunge la doar 5.300 de lei.

„Am ieșit în stradă pentru că nu se plătesc drepturile salariale câștigate în instanță. Deja sunt scadente aceste sume și, bineînțeles, protestăm și pentru veniturile cele mai mici din administrația publică, centrală și locală. Știți că protestăm de patru ani de zile”, a spus un angajat INS.

„Ați avut parte de scumpiri în ultima perioadă? Veniturile sunt înghețate. Cât câștigați în prezent la Institutul Național de Statistică?

Păi, ca să dau un exemplu, pentru un nivel superior de funcție, cu experiență în cadrul statisticii, discutăm despre un salariu net de 5.300 de lei.

Și ajung banii aceștia în 2026 în București?

Ce este foarte ciudat este că la noi se calculează inflația și știm cu exactitate ce înseamnă această presiune pe care prețurile o pun asupra veniturilor. În perioada 2025-2026, pe fondul unei creșteri fluctuante a inflației, salariații din statistică au avut parte de scăderi de venituri și, pe lângă acestea, nici măcar drepturile câștigate în instanță nu sunt puse la dispoziția noastră.

Un mesaj scurt pentru ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare?

În primul rând, să ne cheme la dialog, pentru că doar prin dialog se pot rezolva problemele. Altfel, salariații ies în stradă, suflă în vuvuzele și nu-și rezolvă drepturile.

Deci vor continua protestele?

Cu siguranță vor continua, pentru că, până la momentul acesta, la fel ca și anul trecut, sumele sunt blocate”, a fost discuția dintre un alt protestatar și Georgiana Iuzic.