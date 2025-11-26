Rachetele antitanc din camionul oprit la vama Albița erau din Ucraina. Procurorii moldoveni: Verificăm dacă a fost breșă de securitate

Publicat la 14:15 26 Noi 2025

Imagini cu armamentul din camionul oprit la Vama Albița. FOTO DIICOT

Armamentul din camionul oprit săptămâna trecută la vama Leușeni-Albița fuseseră preluate dintr-un depozit neidentificat din Ucraina, de la persoane necunoscute. Acestea au fost aduse în Republica Moldova cu falsa mențiune în acte că sunt fier vechi și apoi au fost preluate de către mai mulți complici, a informat Procuratura Generală a Republicii Moldova.

"În cadrul dosarului investigat de către autorități, a fost creat un grup de lucru comun cu autoritățile din România și vor fi efectuate acțiuni de urmărire penală și schimb de informații și probe.

Potrivit datelor obținute în cadrul anchetei au fost descoperite 18 elemente de muniție de tip 2, adică componente de muniție, 8 elemente de muniție de tip 1, adică muniție completă, lansator sol-aer și dronă de tip „Geran 2” formată din mai multe elemente dezmembrate în urma doborârii, prezentând așchii în zonele de desprindere, respectiv cu motorul desfăcut pe dronă - fără elemente de interes pirotehnic", potrivit sursei citate.

Procurorii moldoveni au stabilit că aceste muniții au fost introduse pe teritoriul Republicii Moldova prin contrabandă cu ajutorul unui cărăuș, care circula cu camionul marfar periodic din Ucraina.

"Munițiile au fost preluate prin intermediul a mai multor curse, care presupuneau transportarea a câte două unități de muniții, preluate dintr-un depozit neidentificat din Ucraina, de la persoane necunoscute. Acestea au fost aduse în mod camuflat în Republica Moldova, de unde în scurt timp, au fost preluate de către mai mulți complici.

Actele vamale de export au fost perfectate pentru „articole din metal” cu destinația Israel. Persoanele responsabile pentru documentele vamale de export și organizarea exportului (exportatorul/furnizorul, brokerul vamal și transportatorul) - au, în prezent, statut de învinuit, fiind arestate. Toate circumstanțele vor fi stabilite în cadrul urmăririi penale.

Precizăm că, din probele și informațiile preliminare obținute pe caz, nu s-a identificat că armele/munițiile ar fi provenit din depozite militare sau strategice, precum depozitul de la Cobasna sau cele ale Armatei Naționale", mai spus anchetatorii din Republica Moldova.

Potrivit sursei citate, se investighează dacă în acest caz a fost o breșă de securitate.

Procurorii DIICOT Iași l-au reținut pe șoferul din Republica Moldova, în vârstă de 37 de ani. El este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală.

La data de 20.11.2025, în urma controlului vamal efectuat la intrarea în România (vama Albița) , inculpatul a fost depistat conducând un ansamblu format din cap tractor și remorcă, în care se aflau 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade anti-tanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană și piese ale unei drone.

Pentru a nu fi descoperite la control, în documentele care însoțeau transportul s-au făcut mențiuni nereale în sensul că încărcătura este constituită din deșeuri metalice. În același scop elementele de armament au fost ambalate în folii metalice, elemente textile și amplasate în cutii de lemn.”, a comunicat DIICOT.

Camionul oprit la granița cu Moldova și care era plin cu arme de război aparține unei firme cu trei angajați, care a raportat în 2024 un profit net de 1,27 milioane de lei, scria Zdg.md. Contactat de presă, adminsitratorul firmei, Veaceslav Pîrvu, a declarat că nu cunoaște ce era în camion și că ar fi acceptat „să ajute” un prieten cu acest transport.