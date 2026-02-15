Radu Miruță, întâlnire cu Mark Rutte: „România își consolidează rolul activ în NATO”

<1 minut de citit Publicat la 16:44 15 Feb 2026 Modificat la 16:57 15 Feb 2026

Radu Miruță, alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte. Foto: MApN

România reprezintă „un punct central de stabilitate” al NATO la Marea Neagră, a declarat ministrul Apărării, Radu Miruță, după o întâlnire avută cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Totodată, țara noastr își consoliddează „rolul activ” în cadrul NATO, a mai spus oficialul român.

„Contextul de securitate se schimbă rapid, iar România își consolidează rolul activ în cadrul Alianței. Întâlnirea recentă a ministrului apărării naționale, Radu Miruță, cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a reconfirmat prioritățile noastre strategice”, a precizat Miruță care a postat pe contul de Facebook al MApN o poză cu Mark Rutte.

Astfel, prioritățile strategice ale României sunt:

Echilibru pe Flancul Estic: Resursele aliate trebuie distribuite unitar pe întreaga axă, de la Marea Baltică la Marea Neagră.

Securitatea la Marea Neagră: România este un punct central de stabilitate în această regiune critică.

Modernizarea Armatei: Investițiile în tehnică de ultimă generație și pregătirea trupelor sunt esențiale. O armată modernă înseamnă o Românie mai sigură și un aliat mai puternic.

Adaptare la noi amenințări: Răspundem provocărilor convenționale și hibride prin decizii rapide și o prezență militară consolidată

„Securitatea se construiește prin capacități defensive moderne, reacție imediată și parteneriate solide”, a spus ministrul Miruță după întâlnirea cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.