Raed Arafat: Situaţia din Alba Iulia este foarte asemănătoare cu cea din Sibiu, care a fost plasat în carantină

Potrivit lui Arafat, situaţia din Alba Iulia este asemănătoare cu cea din Sibiu.

"Am avut discuţii cu Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) şi cu prefectul. Ni s-a prezentat situaţia, care este foarte serioasă. Incidenţa la nivelul municipiului Alba Iulia este aproape 10 la o mie de locuitori, la nivelul localităţilor Sebeş şi Blaj sunt cifre mari. Va rămâne CJSU să discute măsurile. Noi nu putem lua în acest moment măsuri, pentru că Direcţia de Sănătate Publică (DSP) nu a a propus măsuri de carantinare către INSP (Institutul Naţional de Sănătate Publică, n.r.) pentru ca acesta să le avizeze şi să le trimită la CJSU. Acest lucru era deja făcut la Sibiu. Urmează să se discute în cadrul Comitetului care sunt măsurile pe care DSP le va propune pentru avizare INSP-ului, iar acesta să le trimită la CJSU şi ulterior Comitetul să decidă. Anunţul va fi făcut de prefect. Au fost chemaţi specialişti în epidemiologie.

(Întrebat despre gravitatea situaţiei din Alba)

Nu sunteţi mai grav decât la Sibiu, sunteţi uşor sub incidenţa din Sibiu. Se lucrează la suplimentarea paturilor ATI la Aiud cu circa 20, este un proces care va dura o săptămână. Sunt bolnavi care aşteaptă în UPU (Unitatea de Primiri Urgenţe, n.r.) Există un stres asupra sistemului medical. Trebuie găsite soluţii de stopare a creşterii (...) Până în prezent se observă doar o creştere. În final, totul depinde de percepţia populaţiei asupra măsurilor luate până acum. Trebuie găsite soluţii stopare a creşterii şi începere a scăderii. În final, totul va depinde de cum percepe populaţia măsurile luate până acum (...) Aici s-a început cu măsuri înainte de măsurile dispuse de Guvern, însă nu observăm o scădere şi trebuie analizat ce altceva trebuie făcut şi trebuie să se lucreze cu populaţia (...) Sunt epidemiologi în interior, care vor recomanda măsuri suplimentare dacă vor considera că e cazul. Nu am să recomand personal măsuri. Dacă o să recomand, o să se spună că de ce nu s-a făcut ce am recomandat", a declarat Raed Arafat la Alba Iulia.





"Știți că situația din Sibiu și unele localități necesită alte măsuri față de cele luate deja de autorități. Având în vedere incidența și numărul mare de cazuri în urma discuțiilor cu Comitetul de Situații de Urgență, măsura (de carantinare) intră în vigoare de luni. O excepție o reprezintă închiderea mall-urilor, care se aplica pe durata weekend-ului, cu excepția magazinelor care vând alimente", a explicat Raed Arafat, care a vizitat Sibiul vineri.

Pe durata stării de carantină magazinele se închid la ora 20, iar terasele se închid complet. Magazinele sunt autorizate să accepte o persoană la o suprafaţă de 8 mp. Între ore 10 și 13 procurarea de alimente este rezervată bătrânilor. Procurarea de alimente necesare se face pe declarație pe proprie răspundere, iar activitatea religioasă se va desfășura afară.

În Sibiu rată de infectare se apropie de 12 la mia de locuitori.