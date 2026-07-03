Raed Arafat explică ce poți să faci pe furtună cu fulgere, ca să nu fii lovit de trăsnet: „Puțini supraviețuiesc”

Raed Arafat a explicat ce măsuri de siguranță trebuie să respecți în timpul furtunilor cu fulgere. Colaj cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Șeful DSU, Raed Arafat, a explicat vineri, într-o intervenție la Antena 3 CNN, ce măsuri de siguranță trebuie respectate în timpul furtunilor cu descărcări electrice, după ce o profesoară a fost lovită de trăsnet, joi, în timpul unei excursii cu elevii pe munte.

În urma incidentului, Raed Arafat a transmis mai multe recomandări privind comportamentul corect în timpul fenomenelor meteo severe și în zonele montane.

Acesta a subliniat că populația trebuie să țină cont de avertizările oficiale și să se informeze din timp, în special prin canalele dedicate situațiilor de urgență.

„Trebuie să respectăm în primul rând recomandările care vin din timp. Am insistat foarte mult ca oamenii să intre pe fiipregătit.ro și să citească recomandările noastre. Dacă merg pe munte sau în excursie, să caute acolo cum să se adăpostească, unde să meargă și cum să evite riscurile”, a declarat Arafat.

„Mai bine amâni și nu te duci”

El a precizat că, în condițiile în care sunt emise coduri de vreme severă, excursiile ar trebui amânate: „Dacă ai programate excursii în zone vizate de coduri de intemperii, mai bine le amâni și nu te duci. Chiar dacă vremea pare bună, se poate schimba rapid și pot apărea fenomene extreme”.

Șeful DSU a revenit ulterior asupra ideii de instabilitate atmosferică, subliniind că pericolul există chiar și atunci când condițiile par inițial favorabile:

„Și când spunem că există o zonă sub cod galben sau cod portocaliu, chiar dacă arată bine la un moment dat, asta nu înseamnă că trebuie să riscăm. Vremea se schimbă repede și am văzut ce s-a întâmplat și la București și în alte zone ale țării”.

„De regulă, cei loviți de trăsnet nu prea supraviețuiesc”

Arafat a făcut referire și la cazul profesoarei rănite în urma trăsnetului, afirmând că supraviețuirea acesteia este un aspect pozitiv, având în vedere gravitatea unor astfel de accidente:

„Faptul că profesoara lovită de trăsnet a supraviețuit este un lucru foarte bun, pentru că, de regulă, cei loviți de trăsnet nu prea supraviețuiesc. Are aproximativ 30% suprafață arsă, dar nu este ceva foarte grav. Îi doresc sănătate și să-și revină”.

El a insistat din nou asupra respectării recomandărilor oficiale și a utilizării platformelor de informare:

„Foarte important este respectarea recomandărilor. Asta insistăm tot timpul: intrarea pe fi-pregătit.ro și descărcarea aplicației DSU din Google Play sau Apple Store, pentru a obține informații suplimentare”.