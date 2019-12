Raed Arafat, mesaj exploziv: Doctorul Arafat este principalul vinovat

Fondatorul SMURD arată că a fost găsit vinovat de ”justiția mediatică”, deși nu a avut vreun rol în respectivele tragedii care i se impută.

”Incepand cu anul 2014, "Doctorul Arafat este principalul vinovat in decesele din Apuseni!"

Chiar daca acesta nici macar nu era in tara, chiar daca nu avea competente in problemele localizarii si nici in problemele de cautare in munti, el fiind subsecretar de stat la Ministerul Sanatatii atunci. Totusi el este vinovat.. asa au decis unii jurnalisti, asa au decis unii avocati ... asa au decis unele rude. In final dupa ani de zile, s-a ajuns pana la nivelul Inaltei Curti de Casatie si Justitie si iata doctorul Arafat nu este vinovat, de aceasta data decizia fiind a justitiei. Insa atacurile continua, iar cazul Apuseni este reprosat in continuare doctorului Arafat, si sistemului de urgenta, de catre cei care urmaresc denigrarea si decredibilizarea folosindu-se de cazuri emotionale si de situatii tragice care permit foarte usor manipulare opiniei publice.

Incepand cu anul 2015, "Doctorul Arafat este vinovat si de decesele de la Siutgol!"

Asa a decis din nou justitia mediatica si unele personaje care nu au incetat sa ma atace timp de cinci ani, acuzandu-ma, si acuzand sistemul de urgenta, ca nu s-a reusit salvarea victimelor. De aceasta data procurorii claseaza dosarul dupa cinci ani concluzionand ca eventualii vinovati nu se mai afla in viata. Insa in continuare, chiar la momentul anuntarii concluziei respective, unii au continuat acuzatiile si denigrarile pe tema acestui caz tragic si a celui din Apuseni.

Incepand cu anul 2019, "Doctorul Arafat si sistemul de urgenta, sunt vinovati si in cazul Caracal"

Aceste acuzatii sunt din ce in ce vehiculate mai intens in speranta ca numele meu personal sa fie legat de aceasta tragedie pentru urmatorii ani, chiar daca nu am avut nici o competenta si nici un rol, nici eu si nici sectorul situatiilor de urgenta, in rezolvarea acestui caz. Din nou subliniez ca problema localizarii nu apartine sectorului situatiilor de urgenta noi fiind beneficiarii unei astfel de facilitati, care este in curs de dezvoltare de catre STS.

Este cert ca aceste atacuri continue, venite de la un anumit segment mediatic si de la anumite persoane, sau mai bine zis personaje, nu vor inceta. Este modul prin care unii incearca de ani de zile decredibilizarea mea, si a sistemului de urgenta, in speranta ca atacurile continue, chiar daca nu sunt fondate, vor avea impactul scontat si vor duce la scaderea increderii in sistem, si in mine personal, asigurand astfel o cale deschisa grupurilor de interese si satisfacand astfel pe cei care nu suporta sa vada ca o persoana sau un sistem beneficiaza de o incredere semnificativa in randul populatiei.

Nu am atins cazul Colectiv in aceasta postare pentru ca am explicat in ultima perioada mai multe aspecte in ce priveste acest caz si voi reveni cu explicatii pe aspecte si situatii punctuale corelate cu tragedia de la Colectiv pentru a expune opiniei publice punctul meu de vedere” a scris Raed Arafat pe Facebook.