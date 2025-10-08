Raed Arafat, reacţie dură pentru cei care acuză autorităţile după Codul Roşu: Nu ne cerem scuze că nu s-a întâmplat un dezastru

București şi alte cinci judeţe s-au aflat sub cod roşu de vreme severă până miercuri la ora 15.00. Foto: Agerpres

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a declarat miercuri că nu își cere scuze pentru modul în care s-au pregătit autoritățile pentru codul roșu din Capitală. El a explicat că, în Capitală, au existat viituri de cod portocaliu în care au murit oameni și că este de datoria DSU să se pregătească pentru eventualul impact pe care l-ar putea avea fenomenele meteo. Raed Arafat i-a criticat, de asemenea, pe cei care susțin acum că autoritățile au exagerat, arătând că în Capitală au căzut zeci de copaci, inclusiv unul peste o mașină aflată în deplasare.

„Cei care se supără pe noi că am dat aceste avertismente, sunt convins că dacă se întâmpla ceva erau primii care ne certau că nu am luat măsurile necesare. Un decident care se gândește la populație o să se gândească la măsurile de prevenție.

Vom trece și în viitor prin astfel de situații. Și acum întrebarea mea: care ar trebui să fie reacția? Lasă că o să fie ca data trecută și nu o să fie cu impact....și să fie impact devastator?”, a spus Raed Arafat într-o înregistrare publicată pe contul de Facebook al Ministerului Afacerilor Interne.

Raed Arafat a explicat că nu Departamentul pentru Situații de Urgență stabilește codurile emise de meteorologi, ci Administrația Națională de Meteorologie. El a arătat apoi că în funcție de culoarea codurilor, există anumite proceduri pe care autoritățile sunt obligate să le respecte.

„Codurile sunt stabilite de experți, nu de DSU. Când ANM a stabilit aceste coduri noi avem proceduri, planuri și ne pregătim pentru impactul care poate să se producă. La coduri portocalii am avut viituri care au omorât oameni. Nu putem să nu luăm în serios un cod roșu”, a spus Raed Arafat.

Șeful DSU a respins, totodată, afirmațiile că în București nu s-a întâmplat nimic și a apărat decizia de a închide școlile miercuri.

„Este normal să fim pregătiți, să ne pregătim, să explicăm populației și să se ia anumite măsuri preventive. De ce s-a luat măsura de închidere a școlilor? Haideți să luăm ipotetic situațiile. Spunem că nu s-a întâmplat nimic. STS ne spune că până la 10 dimineața, pe București-Ilfov, au fost peste 1.500 de apeluri la 112 pe codul meteo. În București au căzut copaci, inclusiv peste o mașină în deplasare. Nu putem să venim să ne cerem scuze că nu s-a întâmplat nimic.

Noi putem spune că dacă oamenii umblau toți pe stradă, cei aproape 30 de copaci care au căzut în București puteau să cadă peste mașini în deplasare și să avem mai mulți răniți sau chiar morți. Probabil că am prevenit. Acest lucru nu ai cum să îl cuantifici. Aveam datoria să avertizăm populația. Noi nu am închis oamenii în casă. Cine a dorit să se plimbe nimeni nu l-a oprit”, a precizat Arafat.

Raed Arafat a admis, totuși, că în comunicarea pentru populație au fost și „exagerări”.

„În paralel se face comunicarea pentru populație. Se mai întâmplă ca aceste comunicări, chiar dacă zicem că nu e cazul să intre în panică, exista uneori exagerări. Inclusiv că există un cod roșu nemaîntâlnit, potop, noi am mai avut cod roșu”, a spus secretarul de stat în MAI.

Șeful DSU i-a avertizat pe oameni să nu se lase manipulați de informațiile care circulă pe rețelele sociale. „Incompetenți am fi fost dacă nu luam nicio decizie, dacă nu ascultam de experții de la meteo”, a spus el.

„Apar manipulări pe rețelele sociale și se răspândesc imediat și sunt folosite exagerat împotriva autorităților ca să arate că sunt incompetente.

Faptul că nu s-a întâmplat un dezastru, nu ne cerem scuze, ne bucurăm și sperăm ca și în viitor când vom avea coduri, ne pregătim și nu se întâmplă nimic și toată lumea e sănătoasă”, a conchis secretarul de stat.

București şi alte cinci judeţe s-au aflat sub cod roşu de vreme severă până miercuri la ora 15.00. Meteorologii au anunțat ploi care urmau să spulbere toate recordurile. Autoritățile din județele sub cod roșu și portocaliu au intrat în alertă și s-au pregătit pentru cele mai negre scenarii, inclusiv prin închiderea școlilor pentru o zi.