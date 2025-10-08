Scandal după Codul Roşu. USR îl acuză pe Bujduveanu că a închis şcolile. Primarul Bucureştiului: Prefectul de la USR a fost de acord

Fostul președinte al USR, Cătălin Drulă, l-a acuzat pe Stelian Bujduveanu că a afectat viețile a sute de mii de familii pentru că a avut o „supra-reacție” la avertizările meteo. El susține că nu exista temei real pentru a închide școlile și că primarul interimar a luat decizia în interes politic.

„Nu, nu trebuiau închise școlile azi în București. Pe baza datelor științifice de la momentul deciziei de ieri, nu exista un temei real.

Sute de mii de familii au fost afectate de o supra-reacție, determinată mai ales de sensibilitatea politică a viceprimarului Bucureștiului, care a preluat temporar atribuțiile de primar.

Când e mai important să te faci că muncești pe rețelele sociale și la TV, știința trece în planul doi.

Victimele aici nu sunt doar copiii și părinții din București și Ilfov, ci mai ales încrederea viitoare a oamenilor în astfel de avertizări. De aceea, trebuie separată obsesia pentru imagine și “capital politic” de deciziile în interes public”, a scris Drulă pe Facebook.