Scandal după Codul Roşu. USR îl acuză pe Bujduveanu că a închis şcolile. Primarul Bucureştiului: Prefectul de la USR a fost de acord

Este război politic în București, după ce a trecut codul roșu de ploi abundente. Liderii USR sunt nemulțumiți de decizia autorităților municipale de a închide școlile și susțin acum că nu a existat un „temei real” și că a fost un exercițiu de imagine pentru primarul interimar, Stelian Bujduveanu. Edilul le-a reamintit, în direct la Antena 3 CNN, că nu a luat decizia de unul singur, ci cu votul favorabil al prefectului municipiului, Andrei Nistor, membru USR. Bujduveanu a fost criticat și acuzat că face „show politic” chiar și de colegul său de partid, Ciprian Ciucu.
Conform prognozei inițiale a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în București era așteptat să plouă cum nu a mai plouat de 20 de ani. În pregătirea acestui cod roșu, autoritățile locale au luat mai multe decizii, printre care și cea de a închide școlile miercuri. O decizie care este acum aspru sancționată de USR.
USR a ieșit la atac după codul roșu
Fostul președinte al USR, Cătălin Drulă, l-a acuzat pe Stelian Bujduveanu că a afectat viețile a sute de mii de familii pentru că a avut o „supra-reacție” la avertizările meteo. El susține că nu exista temei real pentru a închide școlile și că primarul interimar a luat decizia în interes politic.
„Nu, nu trebuiau închise școlile azi în București. Pe baza datelor științifice de la momentul deciziei de ieri, nu exista un temei real.
Sute de mii de familii au fost afectate de o supra-reacție, determinată mai ales de sensibilitatea politică a viceprimarului Bucureștiului, care a preluat temporar atribuțiile de primar.
Când e mai important să te faci că muncești pe rețelele sociale și la TV, știința trece în planul doi.
Victimele aici nu sunt doar copiii și părinții din București și Ilfov, ci mai ales încrederea viitoare a oamenilor în astfel de avertizări. De aceea, trebuie separată obsesia pentru imagine și “capital politic” de deciziile în interes public”, a scris Drulă pe Facebook.
Critici pentru Stelian Bujduveanu a avut și fostul ministru Cristian Ghinea. Acesta l-a ironizat pe primarul interimar numindu-l „Gigel Viteazu”.
„Cod Roşu de Gigel Viteazu
Adevărul e că aplicațiile meteo serioase ziceau de alaltăieri că se potolește furtuna. Dar statul profund pornise operațiunea de "hai să-l ventilăm pe la TV pe băiatul ăsta de vrem să rămână primar USL la Bucureşti".
Şi i-au presat pe toți din stat pe decizie, cu sloganul: îți asumi tu dacă totuşi e rău?
Aşa că băiatul cu freză fixă de îl vor PSD şi aripa Thuma anti-Bolojan din PNL primar a fost aseară la toate televiziunile USL pe post de Gigel Viteazu. Acum a dispărut.
Când se apucă USL de strategii complexe...”, a scris Ghinea pe Facebook.
Reacția lui Bujduveanu: A fost o decizie corectă, prefectul USR a fost de acord
Primarul interimar al Capitalei a apărat decizia de a închide școlile miercuri și a explicat că toți reprezentanții primăriilor celor 6 sectoare și prefectul Capitalei, membru USR, au fost de acord.
„Am ieșit din codul roșu. Cred că cel mai important e că nu s-a întâmplat niciun eveniment semnificativ, bucureștenii sunt în siguranță. Dacă ne uităm la cum arată astăzi Slobozia, Constanța, putem spune că am avut noroc pentru că am intervenit de ieri seară cu forțe de ordine.
Dacă existau aceste îngrijorări să le facă anterior acestei decizii. Nu am luat de unul singur decizia. Prefectul muncipiului București e membru USR și a fost înscăunat de USR. Cred că ar fi putut să aibă o discuție cu prefectul înainte să se ia această decizie. Cred că am procedat corect”, a spus Bujduveanu la Antena 3 CNN.
Confruntat cu criticile celor din USR, Bujduveanu a afirmat că dacă aveau ceva de spus ar fi trebuit să o facă marți, înainte de a se adopta decizia de închidere a școlilor, nu post-eveniment.
„Declarațiile pe care le fac anumiți oameni care nu au funcții executive și le fac post eveniment cred că lasă de dorit. Dacă există asemenea îngrijorări din partea unor oameni politici să le facă anterior.
Aș vrea să amintesc că decizia de închidere a școlilor pe care am susținut-o și cred că a fost o decizie foarte bună, dacă București era lovit și nu erau luate măsurile de prevenție, azi aveam 500.000 de oameni care trebuiau să alerge dintr-o parte în alta să-și ia copiii de la școală, bucureștenii au trecut printr-un episod care se anunța a fi foarte rău”, a explicat edilul.
Ciprian Ciucu: De ce face Bujduveanu asta?
Stelian Bujduveanu nu este atacat doar de adversarii politici, ci și de colegii săi de partid. Primarul Ciprian Ciucu l-a acuzat, de asemenea, că a profitat de codul roșu pentru a face „show politic”.
„De ce face Bujduveanu asta? Poate vă întrebați. Pentru că e o bună oportunitate de show politic”, a spus primarul Sectorului 6 al Capitalei.
În replică, Bujduveanu i-a reamintit și acestuia că și reprezentantul Primăriei Sectorului 6 a fost de acord cu închiderea școlilor.
„Nu am văzut mesajul domnului Ciucu. Mi-au transmis mai mulți colegi. Nu a postat pe Facebook, mi-au transmis colegii. A fost ceva intim, scăpat dintr-o conversație, nu știu, am avut alte treburi. Încerc să separ lucrurile foarte clar. Este important ca să nu existe în asemenea evenimente victime, orice altă discuție care vine post-eveniment e un exercițiu de imaginație.
Toate sectoarele municipiului București au avut reprezentați. Tehnic, am colaborat foarte bine. În București azi se circulă, nu avem pasaje blocate, nu există nicio perturbare a serviciilor publice”, a spus primarul interimar.
Întrebat dacă ia în calcul o candidatură la alegerile pentru Primăria Capitalei, Bujduveanu nu a vrut să discute despre acest subiect, presat să spună dacă măsurile anunțate ieri au fost un calcul politic, acesta a răspuns: „Nu am luat în calcul o altă opțiune decât de a mă asigura că Bucureștiul va fi funcțional.”
Alegerile pentru Primăria Capitalei, un punct de tensiune în Coaliție
Războiul declarațiilor de miercuri are o miză politică substanțială: primăria municipiului București.
Fostul președinte al USR, Cătălin Drulă, a anunțat deja că intenționează să candideze pentru Primăria Capitalei. De asemenea, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat că nu exclude o candidatură. Iar, potrivit informațiilor Antena 3 CNN, și Stelian Bujduveanu își dorește să devină primarul Capitalei.
Data alegerilor nu a fost încă stabilită, deoarece liderii Coaliției PSD-PNL-USR-UDMR nu reușesc să ajungă la un acord. Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în opinia sa, scrutinul ar trebui să aibă loc cât mai rapid, dar a adăugat că nu poate forța, deoarece asta ar adânci tensiunile din Coaliție.
Mai mult, cei de la PSD au amenințat cu ieșirea de la guvernare dacă PNL și USR fac o alianță pentru aceste alegeri și propun un candidat comun.
Guvernul a fost dat în judecată pentru că alegerile nu au fost organizate în termenul legal de 90 de zile de la vacantarea postului. Legal, alegerile pentru Capitală ar mai putea fi organizate în decembrie în acest an, însă partidele nu își doresc acest lucru pentru că este lună de sărbători. Cel mai probabil, alegerile vor avea loc în primăvară, așa cum își doreau social-democrații.