Raed Arafat, replică pentru "maestrul" Cristoiu: M-am săturat de personaje ca dvs, care vin cu ştiri false, pline de venin!

Cristoiu a făcute aceste afirmaţii, în contextul incendiilor de la Constanța, institutul Matei Balș, Colectiv şi Piatra Neamț.

"Dupa cum am mai aratat si alta data, minciuna si denaturarea adevarului sunt uneltele folosite de unii jurnalisti sau pseudojurnalisti, pentru a atinge scopul lor de a manipula opinia publica si de a promova unele narative false referitoare la o persoana anume sau la un subiect.

Arafat: "maestrul" Cristoiu afirmă că eu aş fi în funcţie de 30 de ani, adică de când am terminat Facultatea de Medicină

Domnul Ion Cristoiu exceleaza in acest mod de abordare si foloseste platforme, precum Mediafax in cazul de fata, pentru a raspandi veninul lui si minciunile care nu au baza in realitate.

In articolul anexat, "maestrul" Cristoiu afirma ca eu as fi in functie de 30 de ani, adica de cand am terminat facultatea de medicina.

De fapt de 30 de ani am infiintat primul echipaj SMURD si fara sa fi avut vreo functie, iar primii 8 ani am muncit voluntar fara sa am vreun venit pentru munca depusa.

Prima functie a fost cea de subsecretar de stat si ulterior de secretar de stat in Ministerul Santatii, intre august 2007 si ianuarie 2014, iar a doua functie, pe care o am si in prezent, este cea de secretar de stat sef al DSU, incepand cu 28 ianuarie 2014.

Arafat, mesaj pentru Cristoiu: M-am săturat de personajele ca dvs, dispuse să denigreze şi să murdărească venind cu ştiri false, pline de venin

Cele doua functii difera ca atributii si responsabilitati, chiar daca pe partea asistentei medicale de urgenta exista o continuitate intre ele.

Ca urmare, mesajul meu catre "maestrul" Cristoiu este urmatorul:

Nu am obosit sa muncesc, nu am obosit sa-mi fac treaba dar m-am saturat de personajele ca dumeavoastra, domnule Cristoiu, care sunt dispuse sa denigreze si sa murdareasca venind cu stiri false si cu informatii incomplete, pline de venin, dar care nu au niciun fundament in real.

Raed Arafat: Dvs veţi continua să răspândiţi minciuni şi venin, că la vârsta dvs sigur nu vă veţi schimba!

Daca ma uit la cei 30 de ani in care am muncit continuu cu colegii mei, pot demonstra oricand ce am facut si ce am realizat pentru Romania si pentru sistemul de urgenta.

Nu stiu insa d-voastra cu ce ati putea veni ca realizari, altele decat cele clasice de manipulare si de a raspandi minciuni si mesaje false si tendentioase despre o persoana sau alta.

In concluzie, eu imi voi continua munca de a construi mai departe, iar dumneavoastra veti continua sa raspanditi minciuni si narative false si veninoase, pentru ca la varsta dumneavoastra sigur nu va veti schimba!", a scris secretarul de stat Raed Arafat, pe pagina de Facebook.

Dupa cum am mai aratat si alta data, minciuna si denaturarea adevarului sunt uneltele folosite de unii jurnalisti sau... Publicată de Raed Arafat pe Sâmbătă, 20 februarie 2021

