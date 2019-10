Ramona Ioana Bruynseels, mesaj de Ziua Armatei României: „O instituție extraordinară pe care o respect și o iubesc foarte mult”

Ramona Ioana Bruynseels, candidata umaniştilor la alegerile prezidenţiale, a participat la ceremoniile organizate cu prilejul Zilei Armatei României. În mesajul adresat militarilor români, aceasta a amintit legătura pe care o are cu instituţia Armatei, încă de când era jurnalist, în Cluj Napoca.

„Armata Română reprezintă pentru mine o instituţie extraordinară pe care o admir, o respect şi o iubesc foarte mult şi nu pentru că sunt în campanie electorală, ci pentru că am fost un soi de copil de trupă. De la 15 ani am început să prezint emisiunile Armatei. Am crescut cu această emisiune activând în armată. Am prezentat emisiunea la radio, la tv, spectacolele de la Cercul Militar şi în felul acesta m-am ataşat foarte mult de valorile adevărate ale oamenilor din armată", a declarat Ramona Ioana Bruynseels.

