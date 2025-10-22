Raportul MS după tragedia de la spitalul privat din Constanța care funcționa într-un hotel: Secție ATI improvizată, lipsă avize

Potrivit ministrlui, printre neregulile majore identificate nereguli se numără paturi neautorizate / FOTO: Hepta

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a prezentat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății în cazul tragediei de la spitalul privat din Constanța, acolo unde o tânără de 29 de ani a murit la scurt timp după naștere. Potrivit acestuia, secția de ATI era o improvizație, care a pus viața în pericol pentru numeroși pacienți și a precizat că directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică din Constanța va fi demis, începând de astăzi, după ce s-a descoperit că imobilul a fost construit pentru a funcționa ca hotel, iar abia în 2024 a primit autorizația de a deveni spital.

Potrivit ministrlui, printre neregulile majore identificate nereguli se numără paturi neautorizate: deşi avea aviz pentru 3 paturi de ATI, spitalul avea 4 paturi, distribuite în două saloane, spaţii insuficiente: saloanele aveau suprafeţe mult sub minimul legal de 12 metri pătraţi per pat, şi paturi neclasificate: paturile de terapie intensivă nu au fost încadrate în nicio categorie (terapie intensivă, supraveghere post-anestezică sau terapie intensivă intermediară), ceea ce face imposibilă verificarea respectării normativelor de echipamente şi personal.

„Nu putem numi secție de ATI, era o improvizație, care, din punctul meu de vedere, a pus viața în pericol pentru numeroși pacienți care s-au tratat aici.

Mai sunt și alte neconcordanțe administrative la nivelul sălii de operație, dar acestea sunt cele mai importante dacă discutăm despre controlul infecțiilor asociate activității medicale într-un spațiu cum este o sală de operație, un bloc operator, identificăm o serie de alte neconcordanțe. Nu există filtru pentru bolnavi, nu există filtru pentru personalul medical, nu există echipamente medicale pentru determinări rapide. Aici mă refer la acele analize de tip „point of care”. Conform normativului, trebuie să existe într-o sală de operație pentru a putea determina anumiți biomarkeri, de exemplu hemoleucograma, pentru a identifica necesarul de a administra pacienților sânge și produse de sânge, plasmă, trombocite și așa mai departe.

Sigur că unitatea medicală privată deține o astfel de unitate de transfuzie, însă produsele de sânge și plasma și toate elementele sanguine sunt depozitate total impropriu, cu nerespectarea legislației în vigoare. Într-un frigider de uz casnic care nu este avizat și aprobat de către Centrul de Transfuzie”, a declarat Alexandru Rogobete.

Analizele de control ale spitalului, făcute într-un laborator neacreditat

Rogobete a mai precizat că analizele de control ale spitalului erau făcute într-un laborator neacreditat RENAR.

„Mai mult decât atât, pentru controlul microbiologic de la nivelul unității sanitare, acolo unde în mod normal, pentru acel protocol de autocontrol, adică periodic, se iau probe de pe suprafețe sau de pe diferite elemente pentru verificarea încărcăturii microbiene, unitatea privată deține un contract cu un laborator privat, un contract externalizat, însă în urma verificărilor făcute de către colegii mei de la Inspecția Sanitară de Stat și de la Corpul de Control, s-a ajuns la concluzia că acel laborator nu este acreditat RENAR.

Deci rezultatele microbilor de microbiologie rezultate în urma autocontrolului pentru menținerea și pentru controlul infecțiilor nosocomiale nu pot fi validate și nu pot fi luate în calcul, întrucât laboratorul unde ele se practică și se analizează nu este acreditat.

Mai mult decât atât, avem produsele dezinfectante utilizate la nivelul unității sanitare. În timpul controlului au fost identificate în cantități importante și o serie din ele expirate din anul 2025. Sigur că la nivelul spitalului au fost identificate multe alte produse și consumabile expirate încă din anul 2024 și sigur aici sunt câteva exemple. Lista este mult mai lungă”, a mai adăugat ministrul Sănătății.

„Ministrul Sănătății: „Unitatea sanitară nu deține avize și autorizații actualizate pentru produsele biocide pe care le utilizează”

Alexandru Rogobete a mai precizat că unitatea sanitară nu deține avize și autorizații actualizate pentru produsele biocide pe care le utilizează.

„Alte neconformități identificate cu privire la controlul infecțiilor asociate activității medicale. Nici protocolul pentru dezinfecția suprafețelor și pentru aplicarea metodologiilor de limitare a răspândirii infecțiilor nosocomiale nu este respectat. Nu am dat numele produsului pe care îl folosesc, însă din protocolul aprobat la nivelul unității sanitare, colegii au identificat că acesta este folosit neconform atât din punctul de vedere al avizului dat de către producător, cât și din punctul de vedere al procedurii operaționale de utilizare.

Pe scurt, nu este utilizată concentrația și timpul necesar pentru acțiunea acestuia. Unitatea sanitară nu deține avize și autorizații actualizate pentru produsele biocide pe care le utilizează și sigur că au fost identificate diferențe între documentațiile întocmite de unitatea sanitară și recomandările date de producătorul acestor substanțe și de manualul de utilizare pus pe piață. De asemenea, nu au fost identificate toate protocoalele necesare într-un bloc operator și într-o unitate de terapie intensivă. Concluziile raportului de control și concluziile raportului Inspecției Sanitare de Stat arată toate un singur lucru: unitatea sanitară funcționează improvizat în condiții improprii”

Directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică din Constanța va fi demis

Raportul arată că imobilul a fost construit pentru a funcționa ca hotel, iar abia în 2024 a primit autorizația de a deveni spital. Cu toate acestea, între anii 2009 și 2025, unitatea a funcționat ca spital, deși din punct de vedere legal clădirea era în continuare înregistrată ca hotel.

Ministrul a declarat că directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică din Constanța va fi demis.

„Nu este respectată legislația în vigoare și, mai grav decât atât, Direcția de Sănătate Publică din Constanța a avizat această unitate sanitară și a acordat avizul de funcționare. Din anul 2009 și până în anul 2025, în afara legii, cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare. Practic, din punctul meu de vedere este o acțiune care are o tentă penală, motiv pentru care atât raportul Corpului de Control, cât și raportul Inspecției Sanitare de Stat au fost transmise Parchetului General și Direcției Naționale Anticorupție.

Așteptăm analiza dânșilor și a instituțiilor care se ocupă cu verificarea acestor activități. Secția ATI nu respectă normele legale de funcționare, nu respectă nici Ordinul 914 privind normele și condițiile, nici Ordinul 1500, nici un ordin și nicio reglementare de fapt de funcționare. Nu mă pronunț cu privire la activitatea medicală, nu mă pronunț cu privire la o posibilă culpă medicală.

În momentul de față există o anchetă a Colegiului Medicilor care analizează foile pacienților, conduita terapeutică și sigur că vor veni cu un răspuns dacă există sau nu o situație de malpraxis. Însă din punct de vedere administrativ, ca ministru al Sănătății, nu pot tolera ca acest lucru să continue la infinit. Directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică din Constanța va fi demis, începând cu data de astăzi, la nivelul unității sanitare. A fost retrasă autorizația de funcționare pentru blocul operator și pentru secția de Terapie intensivă, până la intrarea în legalitate, conform legislației în vigoare și, de asemenea, au fost aplicate amenzi contravenționale de peste 60.000 de lei la nivelul unității sanitare și cele două rapoarte au fost transmise, așa cum am mai spus, Direcției Naționale Anticorupție și Parchetului General.

Închei prin a transmite sincere condoleanțe familiilor care au suferit, din păcate, de nepăsarea și neputința sistemului în această tragedie de la Constanța”, a încheiat ministrul Sănătății.

Cum s-a întâmplat tragedia

Mădălinei, o poliţistă în vârstă de 29 de ani, a murit după ce a născut la o clinică privată din Constanţa.

Bebeluşul Mădălinei a venit pe lume rapid, fără complicaţii, şi a primit nota 9 la naştere. Reprezentanţii clinicii private, dar şi soţul tinerei spun că mama a apucat să îşi vadă copilul. După naştere, Mădălina a avut o hemoragie masivă şi ea a fost transferată la un spital de stat.

Mădălina a mers la maternitatea privată şi avea dureri și contracții. Dar, potrivit unui comunicat pe care l-au transmis cei de la clinică, poliţista ar fi refuzat internarea. Câteva ore mai târziu, ea a venit din nou la camera de gardă și, pentru că era în travaliu avansat, a fost dusă imediat în sala de nașteri. Tot în comunicat se precizează că travaliul și nașterea au decurs normal, sub monitorizarea atentă a echipei medicale.

După ce a devenit mamă, Mădălina a început să piardă sânge în cantitate apreciabilă, iar starea ei continua să se deterioreze. Echipa de doctori a decis să o transfere pe tânăra poliţistă la Spitalul Județean din Constanța. Din nefericire, medicii de aici nu au reuşit să îi salveze viaţa în ciuda eforturilor uriaşe făcute.

Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.