Rogobete: Am găsit avize emise din pix, proceduri ignorate și decizii dictate la clinica din Constanța unde a murit o tânără mămică

Alexandru Rogobete a precizat că va detalia concluziile verificărilor în cursul zilei de astăzi / Sursa foto: Agerpres

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a transmis, marți seara, că a analizat Raportul Corpului de Control și al Inspecției Sanitare de Stat privind tragedia din Constanța, acolo unde o tânără în vârstă de 29 de ani a murit după ce a născut într-un spital privat. Potrivit acestuia, „s-au găsit avize emise din pix, proceduri ignorate și decizii dictate de profit, nu de responsabilitate”.

Oficialul român a mai precizat că va detalia concluziile verificărilor în cursul zilei de astăzi.

„Împreună cu echipa mea, am finalizat analiza Raportului Corpului de Control și al Inspecției Sanitare de Stat privind tragedia din Constanța.

O tânără mămică a murit într-un loc în care viața și încrederea ar fi trebuit să fie sfinte. În schimb, am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate și decizii dictate de profit, nu de responsabilitate. Este revoltător și inadmisibil!”, a scris Alexandru Rogobete, marți seara, pe pagina sa de Facebook.

El a avertizat că toți cei responsabili de această tragedie vor fi trași la răspundere.

„Indolența, nepăsarea și falsa putere a unora au costat o viață. Nu voi accepta privilegii peste lege, nu voi accepta minciuna și complicitatea în sistem. Dacă până acum avizele s-au emis fără verificări, dacă alții au ales să închidă ochii, eu nu voi face la fel. Eu nu închid ochii - îi deschid larg și acționez.

Vreau să fie limpede: indiferent cine sunt proprietarii clinicii, indiferent cine a semnat sau a girat aceste avize - vor pleca acasă toți cei care au contribuit la această tragedie", a mai scris ministrul.

Cum s-a întâmplat tragedia

Mădălinei, o poliţistă în vârstă de 29 de ani, a murit după ce a născut la o clinică privată din Constanţa.

Bebeluşul Mădălinei a venit pe lume rapid, fără complicaţii, şi a primit nota 9 la naştere. Reprezentanţii clinicii private, dar şi soţul tinerei spun că mama a apucat să îşi vadă copilul. După naştere, Mădălina a avut o hemoragie masivă şi ea a fost transferată la un spital de stat.

Mădălina a mers la maternitatea privată şi avea dureri și contracții. Dar, potrivit unui comunicat pe care l-au transmis cei de la clinică, poliţista ar fi refuzat internarea. Câteva ore mai târziu, ea a venit din nou la camera de gardă și, pentru că era în travaliu avansat, a fost dusă imediat în sala de nașteri. Tot în comunicat se precizează că travaliul și nașterea au decurs normal, sub monitorizarea atentă a echipei medicale.

După ce a devenit mamă, Mădălina a început să piardă sânge în cantitate apreciabilă, iar starea ei continua să se deterioreze. Echipa de doctori a decis să o transfere pe tânăra poliţistă la Spitalul Județean din Constanța. Din nefericire, medicii de aici nu au reuşit să îi salveze viaţa în ciuda eforturilor uriaşe făcute.

Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.