Ministerul Sănătăţii declanșează controale extinse în spitale, după ce o mamă care tocmai născuse la o clinică din Constanța a murit

Ministerul Sănătăţii declanșează controale extinse în spitale, după ce o mamă care tocmai născuse la o clinică din Constanța a murit. Sursa foto: Antena 3

Ministerul Sănătăţii extinde acum investigațiile şi la nivelul Direcției de Sănătate Publică din Constanţa, în urma tragediei în care o poliţistă şi-a pierdut viaţa după ce a născut. Inspectorii vor verifica dacă primele controale în unitatea medicală au fost făcute corect şi conform procedurilor legale, informează Antena 3 CNN. În paralel, continuă şi ancheta începută de Colegiul Medicilor.

DSP Constanţa este prima instituţie care va fi verificată de către Corpul de Control al ministrului Sănătăţii. Clinica unde a avut loc tragedia este situaţă chiar în municipiul Constanţa şi fusese autorizată de DSP. Ministrul Sănătăţii vrea să afle dacă autorizarea s-a făcut conform reglementărilor aflate în vigoare. Se doreşte modificarea legislației.

Spitalul privat a fost verificat de DSP Constanţa, după tragedie, dar n-au fost identificate probleme majore. Clinica a precizat că are autorizație de funcţionare. Conducerea acestei clinici susţine că are o secţie de Terapie Intensivă perfect echipată şi funcţională.

În momentul de faţă, la nivelul județului Constanța sunt mai multe anchete în desfăşurare.

Cum s-a întâmplat tragedia

Bebeluşul Mădălinei a venit pe lume rapid, fără complicaţii, şi a primit nota 9 la naştere. Reprezentanţii clinicii private, dar şi soţul tinerei spun că mama a apucat să îşi vadă copilul. După naştere, Mădălina a avut o hemoragie masivă şi ea a fost transferată la un spital de stat.

Mădălina a mers la maternitatea privată şi avea dureri și contracții. Dar, potrivit unui comunicat pe care l-au transmis cei de la clinică, poliţista ar fi refuzat internarea. Câteva ore mai târziu, ea a venit din nou la camera de gardă și, pentru că era în travaliu avansat, a fost dusă imediat în sala de nașteri. Tot în comunicat se precizează că travaliul și nașterea au decurs normal, sub monitorizarea atentă a echipei medicale.

După ce a devenit mamă, Mădălina a început să piardă sânge în cantitate apreciabilă, iar starea ei continua să se deterioreze. Echipa de doctori a decis să o transfere pe tânăra poliţistă la Spitalul Județean din Constanța. Din nefericire, medicii de aici nu au reuşit să îi salveze viaţa în ciuda eforturilor uriaşe făcute.

Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul Mădălinei, poliţista de 29 de ani, care a murit după o naștere la o clinică privată din Constanţa.