Război în Israel. Ziua 21. Armata israeliană anunţă extinderea operaţiunilor terestre în această seara în Fâşia Gaza: "Rugăm populaţia să se adăpostească"

Update 21:00 Armata israeliană anunţă extinderea operaţiunilor terestre în această seara în Fâşia Gaza

Armata israeliană "îşi va extinde operaţiunile terestre" în această seara în Fâşia Gaza, a declarat un purtător de cuvânt al armatei, citat de France Presse şi DPA, notează Agerpres.



Anterior, armata israeliană a anunţat intensificarea loviturilor sale "în mod semnificativ" vineri seara asupra Fâşiei Gaza, în cea de-a 21-a zi a războiului său împotriva grupării islamiste Hamas.



"Vom continua să lovim în oraşul Gaza şi în împrejurimile sale", adăugase purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Daniel Hagari, într-o declaraţie televizată. Nordul Fâşiei Gaza este supus unor intense bombardamente de la 16:00 GMT

Update 20:30: Forţele armate israeliene după bombardametele Hamas din Tel Aviv: "Sistemul de protectie este puternic, dar nu ermetic şi facem apel la cetăţeni să se adăpostească"

"Suntem pregătiţi pentru protecţie pe toate câmpurile de luptă. În zonele civile sunteţi rugaţi să respectaţi instruciuile şi să intraţi în spaţiile securizate. Actionăm pentru rectificarea problemelor găsite în aplicaţia de avertizare. Până în acest moment am trimis mesaje la 310 familii care au avut victime în urma bombardamentelor. Avem obligatţia de a aduce inapoi toate prsoanele răpite.

Suntem în a treia săptămână de război, iar fortele armate sunt amplasate atât aerian, la sol, dar şi marin. Avem o protecţie foarte puternică, dar nu este ermetică. De aceea, facem apel la cetăţeni să se adăpostească în spaţiile special amenajate", a transmis purtătorul de cuvânt al forţelor armate instaelinene, după bombardamentele Hamas în Tel Aviv.

Update 20:00 Armata israeliană acuză Hamas că îşi 'duce războiul din spitalele' din Gaza

Armata israeliană a acuzat vineri gruparea islamistă palestiniană Hamas că îşi "duce războiul din spitalele" din Fâşia Gaza, pe care le utilizează pentru a-şi camufla infrastructurile de comandă şi planificare, şi foloseşte populaţia civilă drept "scut uman", relatează AFP şi EFE.



Într-o conferinţă de presă, purtătorul de cuvânt al Forţelor de Apărare ale Israelului (IDF), contraamiralul Daniel Hagari, a declarat că "Hamas foloseşte spitalele din Gaza pentru a ascunde o întreagă infrastructură de comandă şi control şi ca refugiu sigur pentru unii terorişti şi comandanţii lor".

Update 19:00 Raiduri aeriene ample pe Fâșia Gaza

O serie mare de explozii a zguduit orașul Gaza vineri seară, potrivit Nic Robertson de la CNN, care relatează în direct în apropierea graniței cu Israelul și Gaza. Robertson relatează că a auzit incendii de tancuri, precum și activitate militară "neobișnuită, intensă și susținută” în ultimele două ore.

"Au avut loc reprize uriașe de incendii de tancuri de unde ne aflăm”, a spus el într-un reportaj de la Sderot.

„Rundă după rundă de foc de artilerie care intră și în Gaza. Impacturi multiple au fost raportate în Gaza și în orașul Gaza”.

Robertson a spus că în urmă cu aproximativ o oră, echipa CNN a văzut un „zid uriaș de fum suflând literalmente din Gaza”. Am raportat că mirosea a genul de fum de acoperire care ar putea fi folosit pentru operațiuni militare.

Televiziunea israeliană a difuzat imagini în direct cu tiruri de rachete din Fâșia Gaza. Forțele de Apărare Israelului nu au comentat cu privire la creșterea activității militare sau dacă a existat o extindere a operațiunilor lor care vizează Hamas.

Update 17:00 O primă echipă medicală a Crucii Roşii a intrat în Fâşia Gaza pentru prima dată de la începutul războiului dintre Israel şi Hamas

O echipă medicală a Crucii Roşii a intrat în Fâşia Gaza pentru prima dată de la începutul războiului dintre Israel şi Hamas, a anunţat vineri un purtător de cuvânt al Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (CICR), relatează AFP.



Însoţind un convoi de camioane cu ajutoare umanitare, această echipă este formată din mai mulţi medici specializaţi în răni suferite în urma războiului, potrivit CICR.

Ei sunt dotaţi cu echipamente care le permit să "trateze între 1.000 şi 5.000 de persoane, în funcţie de gravitatea rănilor".



"Nu este însă suficient", a avertizat directorul regional al CICR, Fabrizio Carboni. Aceasta va "ajuta la atenuarea presiunii extreme exercitate asupra personalului medical din Gaza, însă accesul sigur şi susţinut pentru ajutorul umanitar este urgent", a mai spus el.



Ministerul Sănătăţii din Gaza a anunţat vineri că 7.326 de persoane au fost ucise şi alte aproape 19.000 au fost rănite în Fâşia Gaza de la începutul războiului.

Update 16:30 Franța solicită zilnic sute de camioane de ajutor pentru Gaza cât mai curând posibil

Ajutorul trebuie să intre în Gaza "cât mai curând posibil”, având nevoie de "sute” de camioane în fiecare zi, a declarat vineri ministrul francez de externe Catherine Colonna într-un interviu acordat postului de radio francez RTL.

"Este absolut necesar să se furnizeze ajutoare în Gaza într-un mod durabil cât mai curând posibil, în volume semnificativ mai mari”, a spus Colonna, adăugând că inspecțiile la camioanele de ajutor au fost un "adevărat obstacol” în calea fluxului de provizii necesare.

Guvernul francez a anunțat joi un zbor de 50 de tone de ajutor pentru Gaza, care include medicamente, ajutor alimentar și corturi, a declarat vineri o sursă a ministerului francez de externe, adăugând că populația din Gaza are „nevoi enorme și în creștere”.

Lipsa unei garanții privind permisiunea ajutorului francez în Gaza este cel mai mare obstacol cu ​​care se confruntă operațiunile de ajutor, a spus sursa, adăugând că "nu există un tratament special pentru ajutorul francez”.

Zborul de ajutor urmează să decoleze mâine spre Egipt, a spus sursa, ca urmare a întârzierilor în găsirea aeronavelor și a echipamentelor logistice adecvate hub-ului pe care autoritățile egiptene l-au dedicat ajutorului din Gaza. Acest ajutor material se adaugă la 20 de milioane de euro (21,1 milioane de dolari) din ajutorul financiar francez, împărțit între organizațiile internaționale multilaterale și ONG-urile internaționale care lucrează deja în Gaza, a adăugat sursa. Un port elicopter francez, "Tonnerre”, se află în drum spre estul Mediteranei, a confirmat o sursă militară franceză, după anunțul guvernului că va sprijini activitatea spitalelor din Gaza.

Colonna a mai spus că în Gaza se aflau 170 de persoane a căror siguranță Franța dorea să le asigure, inclusiv aproximativ 50 de cetățeni francezi, inclusiv lucrători din ONG-uri, împreună cu familiile lor și lucrătorii de la centrul cultural francez din Gaza.

Update 15:35 Cel puțin 7.326 de palestinieni, dintre care 3.038 de copii, au fost uciși în loviturile israeliene asupra Fâșiei Gaza începând cu 7 octombrie.

Anunțul a fost făcut vineri de Ministerul Sănătății din Fâșia Gaza, controlată de Hamas.

Datele nu pot fi verificate în mod independent, subliniază presa internațională.

La începutul acestei săptămâni, președintele SUA, Joe Biden, a pus sub semnul întrebării realitatea rapoartelor ministerului din Gaza, aflat sub controlul grupării care a atacat Israelul la 7 octombrie.

Instituția din enclava palestiniană a replicat cu un document de 212 pagini în care sunt enumerate numele și numerele de identificare a mii de palestinieni, în legătură cu care a afirmat că au murit în urma bombardamentelor israeliene.

Update 15:05 Sirenele au sunat, vineri după amiază, avertizând asupra unui nou val de atacuri cu rachete din Gaza asupra celui de-al doilea oraș, ca mărime, din Israel.

Imagini distribuite pe rețelele sociale și publicate, între alții, de Times of Israel și Antena 3 CNN, arată o clădire rezidențială cu patru etaje din Tel Aviv, cu acoperișul avariat și cu un incendiu declanșat la ultimele două etaje.

Cel puțin trei persoane au fost rănite în urma bombardamentului, relatează Antena 3 CNN.

Este vorba de un bărbat de 20 de ani, care a suferit răni de gravitate moderată, și de alte două persoane cu răni ușoare.

Corespondentul militar al publicației Times of Israel a publicat un clip video în care este surprins, de la mare distanță, momentul impactului dintre rachetă și imobil, urmat de o explozie și un incendiu.

Footage shows the moment of the rocket impact in Tel Aviv pic.twitter.com/BnyWYeDRgd