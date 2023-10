Război în Israel. Ziua 20 | Rusia cere grupării teroriste palestiniene să elibereze imediat cetăţenii străini ostatici din Gaza

Update 23:00. Israelul spune că nu are niciun interes să extindă războiul

Ministrul israelian al apărării a declarat că țara sa nu este interesată de un război cu nimeni altcineva în afară de Hamas, scrie Sky News.

"Ducem un război pe frontul sudic împotriva Hamas, pregătiți pentru orice evoluție în nord, Hezbollah suferă multe pierderi. Cu toate acestea, nu avem niciun interes să extindem războiul”, a declarat Yoav Gallant, ca răspuns la întrebarea dacă există posibilitatea unei confruntări cu Iranul.

Întrebat despre o invazie terestră în Fâșia Gaza, Gallant a spus că aceasta „nu este departe”, dar că nu va începe până când nu vor exista condițiile necesare.

Până în prezent, Israelul a amânat așteptata ofensivă terestră, fiind presat de liderii occidentali să aștepte până la eliberarea mai multor ostatici.

Update 22:30 Sirenele de raid aerian răsună în Tel Aviv și centru Israelului

Sirenele de raid aerian sună în tot centrul Israelului, inclusiv în Tel Aviv, Bnei Brak, Petah Tikva, Lod, Rishon Lezion, Holon, Rehovot și în multe alte orașe.

Purtătorul de cuvânt al IDF, contraamiralul Daniel Hagari, a declarat că armata va continua raidurile terestre limitate în Fâșia Gaza, după ce noaptea trecută forțele de infanterie și tancurile au operat timp de câteva ore deasupra gardului de frontieră pentru a ataca pozițiile și membrii Hamas, potrivit The Times of Israel.

Update 22.00 Israelul critică Rusia pentru că i-a primit pe liderii Hamas la Moscova

Israelul vede invitarea înalților oficiali Hamas la Moscova ca pe un pas obscen care oferă sprijin terorismului și legitimează atrocitățile teroriștilor Hamas, a transmis pe Twitter purtătorul de cuvânt al ministerului de Externe israelian, Lior Haiat.

"Hamas este o organizație teroristă mai rea decât ISIS (...). Mâinile înalților oficiali Hamas sunt pătate cu sângele a peste 1.400 de israelieni care au fost măcelăriți, uciși, executați și arși și sunt responsabili pentru răpirea a peste 220 de israelieni, inclusiv bebeluși, copii, femei și bătrâni", a mai spus Lior Haiat

Update 20:52: Zborurile de marfă organizate de guvernatorul Floridei au transportat drone și armură şi căşti de protecţie pentru Israel

Două avioane de marfă orchestrate recent de guvernatorul Florida Ron DeSantis pentru a transporta provizii în Israel conțineau și drone, armuri și căști pentru Israel, notaeză CNN.

Guvernul israelian a procurat echipamentul și a cerut statului Florida ajutor pentru a-l transporta în străinătate, a declarat pentru CNN o sursă care cunoaște aranjamentul.

Rechizitele au fost incluse pe două avioane cargo care au părăsit Florida spre Israel pe 17 octombrie. Biroul lui DeSantis a declarat anterior că zborurile de marfă transportau "rechizite medicale, articole de îmbrăcăminte, produse de igienă și jucării pentru copii” care au fost donate pentru a ajuta Israelul în urma atacului Hamas de la începutul acestei luni, dar nu a menționat că statul era transportând și echipamente pentru Israel care ar putea fi folosite ca răspuns la efortul de război. Biroul guvernatorului a confirmat joi pentru CNN includerea echipamentelor suplimentare.

Update 19:50. Rusia cere grupării teroriste palestiniene Hamas să elibereze imediat cetăţenii străini ostatici în Gaza

Rusia a cerut joi grupării islamiste Hamas să-i elibereze "imediat" pe străinii răpiţi şi ţinuţi ostatici în Fâşia Gaza, în cursul discuţiilor purtate la Moscova cu reprezentanţi ai braţului politic al grupării palestiniene, informează EFE.



Ministerul rus de Externe a declarat agenţiilor locale de presă că Moscova a discutat, de asemenea, despre "evacuarea ruşilor şi a altor cetăţeni străini de pe teritoriul enclavei palestiniene" cu şeful adjunct al biroului politic al Hamas, Musa Abu Marzuq.





Moscova a confirmat, de asemenea, "poziţia sa neschimbată" în favoarea punerii în aplicare a rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU şi ale Adunării Generale privind crearea "unui stat palestinian suveran în graniţele din 1967, cu capitala în Ierusalimul de Est şi care să trăiască alături de Israel în pace şi securitate".



La finalul discuţiilor, Hamas a lăudat poziţia preşedintelui rus Vladimir Putin cu privire la conflictul din Orientul Mijlociu, întrucât, în timp ce şi-a exprimat condoleanţele faţă de Israel, a condamnat uciderea civililor în atacurile israeliene asupra teritoriilor palestiniene.

Update 19:29: Recep Tayyip Erdogan: Răspunsul Israelului la atacul terorist al Hamas a "depășit de mult punctul de a fi autoapărare”

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat joi că operațiunea militară a Israelului asupra Gaza ca răspuns la brutalul atac terorist din 7 octombrie al Hamas a devenit o "atrocitate”.

"Atacurile asupra Gaza au depășit de mult punctul de a fi autoapărare. Acum este opresiune, atrocitate, masacru și barbarie", a spus el la Ankara. "Câți oameni trebuie să moară? Câți copii? Ce calcul este suficient pentru tine?"

El a continuat. Ultimele remarci ale lui Erdogan vin la o zi după ce a spus că Hamas nu este o organizație teroristă, ci un "grup de eliberare și de luptători care luptă pentru a-și proteja pământul și cetățenii”.

Președintele turc a criticat, de asemenea, Comisia Europeană și ONU pentru că pledează pentru o „pauză umanitară” și nu pentru o încetare a focului. Liderii statelor membre ale Uniunii Europene se reunesc joi la Bruxelles pentru a discuta despre criza care se desfășoară.

Înainte de summit, șeful UE pentru politică externă, Josep Borrell, a indicat că blocul va face o pauză. În timp ce statele membre ale UE sunt în general de acord că ajutorul trebuie să fie permis în Gaza cât mai curând posibil, unele ezită să susțină o încetare a focului din cauza temerilor că acesta limitează capacitatea Israelului de a se apăra împotriva atacurilor teroriste.

Update 18:51. IDF și ISA l-au ucis pe șef adjunct al Direcției de Informații a Hamas, care era responsabil de planificarea masacrului din 7 octombrie împreună cu Yahya Sinwar

Pe baza informațiilor precise ale IDF și ISA, avioanele de luptă IDF l-au lovit pe șef adjunct al Direcției de Informații a Hamas, Shadi Barud.



În rolul său anterior de șef al Centrului de control al incendiilor din Unitatea de operațiuni a Hamas, Barud a planificat atacurile barbare din 7 octombrie împreună cu Yahya Sinwar. Barud a servit anterior ca comandant de batalion al Hamas în Khan Yunis și a fost responsabil pentru planificarea a numeroase atacuri teroriste împotriva civililor israelieni.



După aceasta, Barud a ocupat mai multe funcții în serviciile de informații militare ale Hamas și a fost responsabil pentru securitatea informațiilor. Până astăzi, el a fost responsabil pentru relațiile de informații pentru Hamas.

Update 17:51. O delegaţie a Hamas, gruparea islamistă palestiniană care controlează Fâşia Gaza, se află într-o vizită la Moscova

Agenţia de ştiri Ria Novosti, care citează o sursă din delegaţia palestiniană, a declarat că Abu Marzook, un important oficial Hamas, se numără printre membrii delegaţiei aflate în vizită la Moscova. Rusia are legături cu toţi actorii cheie din Orientul Mijlociu, inclusiv cu Israelul, Iranul, Autoritatea Palestiniană şi Hamas.



Moscova a afirmat în repetate rânduri că actuala criză din Orientul Mijlociu este rezultatul eşecului diplomaţiei americane, şi a cerut o încetare a focului între Israel şi Hamas şi reluarea discuţiilor pentru a se ajunge la un acord de pace.



Totodată, Maria Zaharova a declarat că adjunctul ministrului de externe iranian, Ali Baghiri Kani, se află şi el în prezent în vizită la Moscova şi a discutat cu adjunctul ministrului de externe rus, Mihail Galuzin. Baghiri Kani este principalul negociator iranian în domeniul nuclear

Update 17:32: Franţa trimite portelicopterul pentru a sprijini spitalele din Gaza

Portelicopterul amfibie Tonnerre se îndrepta joi spre estul Mediteranei pentru a sprijini spitalele din Gaza, care se luptă să facă față numărului mare de victime ale atacurilor aeriene israeliene, în condițiile în care combustibilul și proviziile medicale sunt insuficiente, scrie Reuters.

Președintele Emmanuel Macron a declarat că trimite portelicopterul pentru a-i ajuta pe locuitorii din Gaza să aibă acces la medicamente și îngrijire.

Israelul bombardează Fâșia Gaza de la atacul Hamas asupra comunităților israeliene din 7 octombrie. În atac ar fi murit aproximativ 1.400 de persoane. Ministerul Sănătății din Gaza spune că peste 7.000 de palestinieni au fost uciși în atacurile aeriene și alte mii au fost răniți.

Ministerul francez al Apărării a descris joi rolul navei de război de 199 de metri ca fiind unul de sprijin umanitar, dar nu a fost clar dacă acest lucru însemna livrarea de provizii medicale în Fâșia Gaza sau, de asemenea, tratarea palestinienilor răniți la bord.

„Condițiile (n.r pentru furnizarea de sprijin umanitar) nu au fost încă stabilite. Ideea este mai întâi de a ajunge în zonă și apoi de a furniza cât mai mult ajutor posibil”, a declarat un purtător de cuvânt al Statului Major al Apărării.

Desfășurarea navei Tonnerre a avut loc în momentul în care liderii UE erau pe punctul de a solicita crearea unor coridoare umanitare pentru intrarea și ieșirea din Gaza și o pauză în bombardamente pentru a permite accesul ajutoarelor.

Capabil să transporte elicoptere militare, tancuri și vehicule amfibii, Tonnerre poate servi, de asemenea, ca spital plutitor cu zeci de paturi, o unitate de raze X și două unități chirurgicale, potrivit site-ului ministerului.

Tonnerre s-a desfășurat în Corsica în timpul pandemiei COVID-19 pentru a evacua civili bolnavi și a fost trimis anterior în teritoriile franceze din Caraibe lovite de uragane.

Update 17:00. Moneda israeliană a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimii 11 ani din cauza speculațiilor privind operațiunile la sol

Moneda israeliană a scăzut joi la cel mai scăzut nivel față de dolarul american din ultimii 11 ani, pe fondul speculațiilor tot mai mari că o operațiune la sol a Forțelor de Apărare Israelului în Gaza ar putea fi iminentă.

Shekelul a scăzut cu 0,44% pentru a se tranzacționa la 4,08 pentru dolar până la mijlocul după-amiezii, ora locală. Ultima dată când shekelul s-a tranzacționat la acest nivel scăzut a fost în iulie 2012, potrivit datelor Refinitiv.

Valoarea sikelului a scăzut cu peste 6% de când Hamas a lansat atacul brutal asupra Israelului pe 7 octombrie, iar Israelul a răspuns lansând atacuri aeriene asupra Gaza.

Dar șekelul a scăzut și mai mult joi, după știrea că IDF a efectuat un "raid țintit” peste noapte în nordul Gazei și după ce prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri că forțele sale se pregătesc pentru o ofensivă terestră. Agențiile de rating au avertizat că ar putea reduce ratingul de credit al Israelului, ca o consecință a impactului războiului asupra economiei, instituțiilor și finanțelor publice.

Update 16:00. Agenția ONU "paralizată” din cauza lipsei de combustibil în Gaza, deoarece Israelul spune că Hamas are încă provizii

Principala agenție a Națiunilor Unite care îi ajută pe palestinieni a declarat joi că operațiunile sale sunt "paralizate” în Gaza din cauza lipsei de combustibil, deoarece Israelul continuă să insiste că există provizii, dar sunt controlate de Hamas.

Juliette Touma, directorul de comunicații pentru Agenția Națiunilor Unite pentru Ajutorare și Lucrări (UNRWA), a declarat că agenția va fi forțată să oprească complet operațiunile dacă combustibilul – crucial pentru generarea energiei pentru spitale, printre altele – nu este livrat până joi.

„UNRWA continuă să se lupte cu rezervele de combustibil foarte limitate și în scădere. Raționalizarea livrărilor continuă, inclusiv către unitățile medicale și brutării. UNRWA este paralizată din cauza lipsei livrărilor de combustibil în Fâșia Gaza”, a declarat Touma într-o declarație pentru CNN.

Agenția a avertizat cu o zi mai devreme că va rămâne fără combustibil până la sfârșitul zilei de miercuri.

Update 14:55 Cel puțin 7.028 de palestinieni au fost uciși în loviturile israeliene asupra Fâșiei Gaza începând din 7 octombrie, data la care gruparea teroristă Hamas a atacat statul evreu și a ucis cel puțin 1.400 de oameni.

Ultimul bilanț provizoriu a fost comunicat joi de Ministerul Sănătății din Gaza, controlat de Hamas.

Între victime se numără 2.913 copii, conform sursei citate.

Presa internațională reamintește că aceste date nu pot fi verificate în mod independent.

Președintele american Joe Biden a spus, miercuri, că "nu are încredere" în cifrele pe care palestinienii le comunică în legătură cu numărul morților din Gaza.

Națiunile Unite se bazează pe autoritățile din enclavă pentru bilanțul deceselor provocate de război.

Update 13:55 Societatea Semiluna Roșie palestiniană a anunțat, joi, că 12 camioane de cu ajutoare umanitare din Egipt au reușit să intre în Gaza prin punctul de trecere Rafah, transportând apă, alimente și medicamente.

Până în prezent, au în Gaza au pătruns 74 de camioane cu ajutor umanitar.

În continuare, nu este permisă intrarea vehiculelor cu combustibil în enclavă.

Israelul a acuzat Hamas că rechiziționează carburantul pentru rachetele pe care le lansează asupra statului evreu.

Update 13:01 Un atac israelian din aer a distrus un tunel Hamas din Khan Younis.

Tunelul găzduia, aparent, rachete ale grupării islamiste și se afla în apropierea unui spital, relatează Antena 3 CNN.

Imaginile difuzate înfățișează un nor înalt de fum negru ridicându-se deasupra locației vizate de atacul israelian.

Informații disponibile ulterior spun că atacul israelian s-a soldat cu cel puțin 15 morți.

Update 11:31 Numărul persoanelor ținute ostatice în Fâșia Gaza de Hamas este de 224.

Informația provine de la forțele israeliene de apărare, care au confirmat cele 224 de cazuri.

Numărul confirmat de ostatici ar putea crește, a avertizat IDF.

Ostaticii au fost răpiți în Israel de comandourile de islamiști care au atacat statul evreu în data de 7 octombrie.

Update 10:05 Soldați israelieni și vehicule blindate au atacat obiective ale Hamas într-un raid terestru desfășurat în cursul nopții în Fâșia Gaza.

Anunțul a fost făcut joi dimineața de postul de radio al armatei israeliene.

Relatarea sursei citate indică faptul că operațiunea terestră a fost cea mai mare de acest fel, de la războiul declanșat de gruparea islamistă Hamas prin atacul din 7 octombrie.

Armata israeliană, IDF, a comunicat că tancurile și vehiculele de infanterie au lovit "numeroase celule teroriste Hamas, infrastructuri și posturi de lansare a rachetelor antitanc" pe tot parcursul nopții de miercuri spre joi, înainte de a ieși din enclavă.

"Peste noapte, IDF a efectuat un raid țintit cu tancuri în nordul Fâșiei Gaza, ca parte a pregătirilor pentru următoarele etape de luptă. Soldații au ieșit din zonă la finalul operațiunii", se precizează într-o postare pe contul X (Twitter) al armatei.

In preparation for the next stages of combat, the IDF operated in northern Gaza.



IDF tanks & infantry struck numerous terrorist cells, infrastructure and anti-tank missile launch posts.



The soldiers have since exited the area and returned to Israeli territory. pic.twitter.com/oMdSDR84rU