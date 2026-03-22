Reacția MAE în cazul româncei arestate pentru că a încercat să intre, alături de un iranian, în baza nucleară britanică Faslane

O româncă a fost arestată după ce a încercat să intre în baza de submarine nucleare Faslane. Era însoțită de un iranian. FOTO: Profimedia Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) s-a autosesizat în cazul româncei care a fost arestată după ce a încercat să intre în baza de submarine nucleare Faslane împreeună cu un iranian, și a cerut informații oficiale autorităților britanice. Potrivit MAE, Consulatul General al României la Edinburgh este pregătit să acorde asistență consulară, în limita competențelor în cazul româncei.

MAE a confirmat că una dintre cele două persoane acuzate că ar fi încercat să pătrundă într-o bază navală britanică unde sunt staţionate submarine nucleare are cetăţenie română.

Consulatul General al României la Edinburgh a întreprins demersuri pe lângă autoritățile scoțiene, care au confirmat că tânăra de 31 de ani este cercetată pentru încălcarea Legii securității naționale, a transmis sursa citată.

„În urma demersurilor, s-a confirmat că una din cele două persoane reţinute pentru încălcarea prevederilor Legii securităţii naţionale a Regatului Unit al Marii Britanii (art 4 (1) A – care interzice intrarea sau inspectarea unei locaţii strategice, atunci când urmăreşte un scop care prejudiciază siguranţa sau interesele Regatului Unit) deţine cetăţenia română”, precizează MAE.

În acest caz, Consulatul General al României la Edinburgh este pregătit să acorde asistenţă consulară, în limita competenţelor.

„Având în vedere lipsa consimţământului expres al cetăţeanului român, MAE nu poate furniza, la acest moment, informaţii suplimentare cu privire la identitatea persoanei vizate. Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Edinburgh : +44 (0) 7951 858 445”, afirmă reprezentanţii MAE.

Poliția din Scoția a anunțat că a pus sub acuzare două persoane care ar fi încercat să pătrundă într-o bază navală britanică unde sunt staționate submarine nucleare. Potrivit autorităților, este vorba despre un bărbat iranian în vârstă de 34 de ani și o femeie româncă de 31 de ani.

Cei doi au fost opriți imediat de forțele de securitate și reținuți pe loc .Anchetatorii iau în calcul un posibil caz de spionaj. Există suspiciuni că cei doi ar fi încercat să testeze sistemele de securitate ale bazei sau chiar să obțină informații sensibile.

Poliția din Scoția a comunicat că cei doi încercau să ajungă în baza navală joi, la ora 17.00 și că vineri au fost arestați. Cei doi vor fi prezentați luni Tribunalul din Dumbarton, a anunțat poliția într-un comunicat.

Baza Faslane, aflată la aproximativ 40 km nord-vest de Glasgow, găzduiește toate submarinele nucleare ale Marinei Regale. Acolo se află cele patru submarine britanice cu rachete balistice din clasa Vanguard, care transportă rachete nucleare Trident.