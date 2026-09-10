Reacția Rusiei după arestarea lui Ivan Kuțenko, acuzat că spiona bazele NATO din România. Ambasada rusă la București cere să-l vadă

Spionul rus, după ce a ieşit de la DIICOT, marţi. SRI a dejucat un plan de sabotaj al Rusiei. Sursa colaj foto: captură Antena 3 CNN & Getty Images

Ambasada Rusiei la București a solicitat autorităților române „organizarea unei întrevederi” cu Ivan Kuțenko, arestat pentru 30 de zile după ce a fost acuzat de SRI și DIIOT de implicarea într-o operațiune de sabotaj a Federației Ruse.

„Ambasada urmărește cu atenție evoluția situației și este pregătită să îi ofere cetățeanului rus asistența consulară și juridică necesară. Autorităților române le-a fost transmisă o solicitare privind organizarea unei întrevederi cu acesta”, se arată într-un comunicat al ambasadei Rusiei.

Rusul reținut de autoritățile române e acuzat de „colectarea de informații militare prin fotografierea și filmarea unor obiective sensibile în vederea organizării unor acte de sabotaj și diversiune”, activitate coordonată de pe teritoriul Rusiei.

„Materialele publicate constau în presupuneri, speculații și tot felul de fantezii. Acestea nu conțin nicio informație concretă care să confirme caracterul ilegal al activității cetățeanului nostru sau implicarea autorităților de stat ruse în aceasta. Se creează impresia că compatriotul nostru a devenit victima unei noi provocări menite să alimenteze sentimentele antirusești în societatea românească”, se arată în comunicatul ambasadei ruse.

„Acest incident constituie o nouă confirmare a faptului că, în prezent, cetățenii Rusiei nu se pot simți în siguranță nici măcar atunci când se află în mod legal pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene. În orice moment, aceștia riscă să devină victime ale unor persecuții nejustificate și provocări din partea serviciilor de informații occidentale”, a precizat ambasada Rusiei la București.

Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat că a prevenit, împreună cu autoritățile române și servicii partenere externe, o operațiune de sabotaj coordonată de Federația Rusă pe teritoriul României. Un cetățean rus stabilit în România, aflat în monitorizarea SRI din februarie 2026, ar fi fost instruit să fotografieze și să filmeze obiective militare și strategice, inclusiv baze militare și centre de comunicații utilizate de aliații NATO, precum și aeronave cargo ucrainene Antonov. Cetățeanul rus a fost audiat marți de procurorii DIICOT.

Potrivit anchetatorilor, spionul rus ar fi primit ordine precise cu obiectivele pe care trebuia să le fotografieze, iar informațiile obținute ar fi fost transmise ulterior în Rusia, prin aplicații și canale de comunicare criptate.

Misiunea suspectului ar fi început la începutul anului 2026, inclusiv în perioada în care pe teritoriul României ajungeau avioane-cisternă ale Statelor Unite, destinate operațiunilor militare din Iran. Printre obiectivele urmărite s-ar fi aflat și Baza 90.

Cetățeanul rus, în vârstă de 40 de ani, ar fi fotografiat baze militare și obiective strategice din mai multe județe ale țării. Potrivit anchetatorilor, misiunea sa era să documenteze aceste obiective, iar fotografiile și informațiile obținute ar fi ajuns apoi în Rusia prin canale de comunicare criptate.