A murit Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România. Lucian Cardinal Mureșan avea 94 de ani

Preafericirea Sa Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a încetat din viață joi, 25 septembrie 2025, la ora 13:20, la vârsta de 94 de ani.
Anunțul a fost făcut de reprezentanții Bisericii Greco-Catolice, care au transmis un mesaj de durere, dar și de speranță creștină: „Cu regret și durere în suflet, dar întăriți de speranță în mila şi mângâierea care vin de la Dumnezeu, anunțăm că Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureșan a trecut la Domnul.”
Lucian Cardinal Mureșan a fost Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice din România și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș. A fost un lider spiritual respectat, cu o viață dedicată slujirii Bisericii și comunității credincioșilor.
Episcopi, preoți, persoane consacrate și numeroși credincioși se roagă în aceste momente pentru odihna sufletului său.
Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla: Cardinalul Mureşan şi-a dăruit toată viaţa slujirii lui Dumnezeu
Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla îşi cheamă credincioşii la rugăciune, la trecerea la cele veşnice a Cardinalului Lucian Mureşan.
„Cu adâncă durere în suflet, dar întăriţi de nădejdea întru Învierea Domnului nostru Isus Cristos, primind lumina cea dătătoare de viaţă şi mângâiere, am aflat vestea trecerii la cele veşnice a Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureşan, întâiul stătător al Bisericii Greco-Catolice. Aceste clipe sunt de mare încercare pentru întreaga Biserică Română Unită cu Roma, chemată la rugăciune pentru odihna veşnică a sufletului celui care şi-a dăruit întreaga viaţă şi toată puterea slujirii lui Dumnezeu şi Bisericii Sale”, se arată într-un comunicat trimis joi de Episcopia de Cluj-Gherla.
Episcopia de Cluj-Gherla îi îndeamnă pe credincioşi la rugăciune.
„Nădăjduim ca aceste zile de întristare să devină, totodată, prilej de aducere aminte şi recunoştinţă pentru toate roadele slujirii Preafericitului Părinte Lucian - lucrări vrednice şi pilduitoare, care rămân mărturie a credinţei şi a dăruirii sale. Să însoţim această aducere aminte cu rugăciunea noastră stăruitoare, cerând de la Dumnezeu odihna cea veşnică şi fericita odihnire în lumina Sa cea neapusă pentru sufletul slujitorului Său credincios, Preafericitul Părinte Cardinal Lucian Mureşan”, menţionează sursa citată.
Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti a transmis un mesa de condoleanțe
Mesajul de condoleanţe al ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti, la trecerea la Domnul a Cardinalului Lucian Mureşan
Iubiţi fraţi în Cristos, episcopi, preoţi şi credincioşi ai Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică,
La vestea trecerii la Domnul a Preafericitului Părinte Cardinal Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, ne adunăm în rugăciune şi în comuniunea credinţei care ne uneşte, încrezători în victoria Domnului nostru Isus Cristos asupra morţii. După ce i-am fost alături în rugăciune în ultima parte a vieţii, marcată de suferinţa trăită şi oferită Domnului în spirit de rugăciune, acum a venit momentul să-l încredinţăm milostivirii Tatălui Ceresc, recunoscători pentru ceea ce a însemnat viaţa lui pentru întreaga Biserică Catolică din România, dar mai ales pentru Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică.
Astăzi, ţara noastră a pierdut cel de-al treilea Cardinal pe care l-a avut în istoria ei - un urmaş demn al Fericitului Episcop Martir Iuliu Hossu şi al vrednicului de pomenire Cardinal Alexandru Todea. Dar nu numai atât - a pierdut un ierarh care a experimentat încă din tinereţe suferinţa şi persecuţia regimului comunist, încă de la hirotonirea să ca preot în 1964. Cei 61 de ani de slujire în via Domnului i-au dat şi şansa de a-şi vedea Biserica renăscând din catacombe, de a o readuna, precum Bunul Păstor, după zorii libertăţii din 1989, şi de a o conduce spre noua realitate, a României de astăzi.
Ne bucurăm că Bunul Dumnezeu i-a acordat harul de a fi martor la beatificarea celor şapte Episcopi martiri greco-catolici beatificaţi la Blaj de Papa Francisc de fericită amintire, la 2 iunie 2029, pe Câmpia Libertăţii. A fost un act de dreptate istorică şi de recunoaştere de către Biserică a martiriului lor, pe care Preafericitul Cardinal Lucian Mureşan l-a visat şi pregătit atâţia ani.
O figură emblematică a Bisericii noastre Catolice din România, Cardinalul Lucian Mureşan marchează sfârşitul unei epoci încărcate de povara istoriei şi de calvarul păstorilor care au îndurat cu fermitate persecuţia comunistă. Credinţa care l-a susţinut în acele timpuri grele l-a ajutat să-şi poarte cu demnitate crucea slujirii până în ultimele clipe, încurajând şi susţinând clerul şi credincioşii greco-catolici.
În ultimul său mesaj, din 21 august 2025, Cardinalul Lucian Mureşan a îndemnat la rugăciune, în comuniune cu Sfântul Părinte Papa Leon al XVI-lea, pentru încetarea războaielor şi darul unei păci trainice pentru omenire. Comuniunea cu Scaunul Apostolic al Romei şi angajamentul în luptă spirituală pentru triumful asupra răului - indiferent de ce formă ar îmbrăca acesta în istorie - constituie un testament pe care noi, catolicii de ambele rituri din România, suntem chemaţi să-l urmăm.
În numele Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, al ÎPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit emerit, al PS Cornel Damian, Episcop Auxiliar de Bucureşti, al preoţilor, persoanelor consacrate şi al tuturor credincioşilor, exprim apropierea noastră sufletească faţă de întreaga Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică - episcopi, preoţi, călugări şi călugăriţe, credincioşi.
Dragi fraţi greco-catolici,
Ne rugăm că sămânţa bunătăţii şi a fidelităţii pe care a semănat-o Preafericitul Cardinal Lucian să rodească în continuare, iar Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică să rămână sub ocrotirea Divinului Păstor.
Veşnica lui pomenire !
ÎPS Aurel Percă
Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti