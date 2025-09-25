A murit Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România. Lucian Cardinal Mureșan avea 94 de ani

Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România. Sursa foto: Biserica Română Unită cu Roma

Preafericirea Sa Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a încetat din viață joi, 25 septembrie 2025, la ora 13:20, la vârsta de 94 de ani.

Anunțul a fost făcut de reprezentanții Bisericii Greco-Catolice, care au transmis un mesaj de durere, dar și de speranță creștină: „Cu regret și durere în suflet, dar întăriți de speranță în mila şi mângâierea care vin de la Dumnezeu, anunțăm că Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureșan a trecut la Domnul.”

Lucian Cardinal Mureșan a fost Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice din România și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș. A fost un lider spiritual respectat, cu o viață dedicată slujirii Bisericii și comunității credincioșilor.

Episcopi, preoți, persoane consacrate și numeroși credincioși se roagă în aceste momente pentru odihna sufletului său.

Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla: Cardinalul Mureşan şi-a dăruit toată viaţa slujirii lui Dumnezeu

Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla îşi cheamă credincioşii la rugăciune, la trecerea la cele veşnice a Cardinalului Lucian Mureşan.

„Cu adâncă durere în suflet, dar întăriţi de nădejdea întru Învierea Domnului nostru Isus Cristos, primind lumina cea dătătoare de viaţă şi mângâiere, am aflat vestea trecerii la cele veşnice a Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureşan, întâiul stătător al Bisericii Greco-Catolice. Aceste clipe sunt de mare încercare pentru întreaga Biserică Română Unită cu Roma, chemată la rugăciune pentru odihna veşnică a sufletului celui care şi-a dăruit întreaga viaţă şi toată puterea slujirii lui Dumnezeu şi Bisericii Sale”, se arată într-un comunicat trimis joi de Episcopia de Cluj-Gherla.

Episcopia de Cluj-Gherla îi îndeamnă pe credincioşi la rugăciune.

„Nădăjduim ca aceste zile de întristare să devină, totodată, prilej de aducere aminte şi recunoştinţă pentru toate roadele slujirii Preafericitului Părinte Lucian - lucrări vrednice şi pilduitoare, care rămân mărturie a credinţei şi a dăruirii sale. Să însoţim această aducere aminte cu rugăciunea noastră stăruitoare, cerând de la Dumnezeu odihna cea veşnică şi fericita odihnire în lumina Sa cea neapusă pentru sufletul slujitorului Său credincios, Preafericitul Părinte Cardinal Lucian Mureşan”, menţionează sursa citată.

Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti a transmis un mesa de condoleanțe