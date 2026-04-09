Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim tocmai a fost redeschisă: Ce se știe despre ceremonia Focului Sfânt de Înviere din acest an

1 minut de citit Publicat la 15:44 09 Apr 2026 Modificat la 16:25 09 Apr 2026

Imagine de arhivă de la ceremonia Focului Sfânt la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Sursa foto: Getty Images

Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim a fost redeschisă după 40 de zile de restricții impuse în contextul războiului din Orientul Mijlociu, iar reluarea accesului credincioșilor în sfântul lăcaș face posibilă participarea la ceremonia primirii Sfintei Lumini de Înviere, cu ocazia Paștelui ortodox, au transmis joi reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române.

Potrivit unui comunicat de presă al Poliției Israeliene, redeschiderea are loc „în urma schimbării politicii de apărare și a actualizării instrucțiunilor Comandamentului Frontului Intern”.

„Începând din dimineața zilei de joi, 9 aprilie 2026, locurile sfinte din orașul Ierusalim vor fi redeschise pentru vizite și rugăciune”, se arată în comunicat.

Pe lângă Biserica Sfântului Mormânt, au fost redeschise și alte locuri sfinte importante, între care Zidul Plângerii și Muntele Templului, în condiții de securitate sporită.

Măsuri sporite de securitate

În acest context, poliția israeliană a dispus măsuri sporite de securitate în întreg orașul, pentru gestionarea numărului mare de pelerini așteptați.

„Comandantul districtului Ierusalim, chestorul Avshalom Peled, a dispus o mobilizare operațională sporită, în cadrul căreia sute de polițiști, luptători ai Poliției de Frontieră și voluntari vor fi desfășurați în întreg orașul Ierusalim, pe principalele artere de circulație, în Orașul Vechi și în locurile sfinte, cu scopul de a permite tuturor credincioșilor și vizitatorilor să ajungă în siguranță și să își exercite libertatea de cult, cu respectarea strictă a ordinii și siguranței publice”.

Poliția a transmis și recomandări pentru cei care vor ajunge în zonă în perioada următoare: „Având în vedere aglomerația preconizată, adresăm publicului apelul de a da dovadă de răbdare, de a respecta indicațiile polițiștilor, de a manifesta vigilență față de obiecte suspecte”.

Slujba de Înviere la Biserica Sfântului Mormânt

Potrivit corespondentului ERTnews la Ierusalim, în dimineața Sfintei și Marii Joi a fost deja oficiată Sfânta Liturghia cu rânduiala spălării picioarelor de către Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului și părinții aghiotafiți, iar un număr considerabil de credincioși s-a deplasat la Biserica Sfântului Mormânt.

Rămâne însă de stabilit modul concret de desfășurare a slujbei Învierii și a ceremoniei Sfintei Lumini, în funcție de deciziile care vor fi luate în urma întâlnirii dintre Patriarhie și autoritățile din Orașul Vechi.

Patriarhia Română va organiza și în acest an aducerea Sfintei Lumini de la Ierusalim. Aceasta va fi adusă cu o cursă specială în Sâmbăta Mare, urmând a fi oferită delegaților eparhiilor Patriarhiei Române prezenți la Aeroportul Internațional „Otopeni”.