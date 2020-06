Calendar ortodox 18 iunie. Ce sfinți sunt sărbătoriți astăzi și de ce este atât de importantă această zi

Leontie a fost comandant roman in orasul Tripoli din Fenicia. Cezarul Adrian, afland ca Leontie este crestin a trimis un detasament militar pentru a-l aresta.

Ipatie, conducatorul acestui detasament, s-a imbolnavit pe drum, oastea fiind nevoita sa se opreasca. Intr-o noapte lui Ipatie i s-a aratat un inger, zicandu-i: "Daca vrei sa te faci bine, atunci striga de trei ori cu glas mare, ridicandu-ti privirea spre cer: 'Dumnezeule al lui Leontie, ajuta-mi mie!'".

Ipatie a descoperit ostasilor vedenia si toti au strigat dupa cum spusese ingerul. Minunea insanatosirii lui Ipatie i-a uimit pe multi, dar mai ales un anume Teodul. Atunci Ipatie si Teodul au luat hotararea de a lua inainte celorlati pentru a-l gasi ei primii pe Leontie.

Ajungand, Leontie le-a grait lor despre credinta in Hristos astfel incat inimile lor s-au aprins de dragoste pentru Dumnezeu. In acel moment, un nor i-a umbrit din care s-a pogorat asupra lui Ipatie si Teodul o roua minunata. Acesta a fost Duhul Sfant Care a botezat sufletele lor. Tot atunci Leontie a grait catre ei astfel: "Intru Numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh."

Cezarul Adrian a continuat sa-i prigonesca pe Teodul si pe cei doi fii duhovnicesti ai sai. Astfel, fiind prinsi, Ipatie si Teodul au fost torturati murind prin decapitare.

Leontie a fost torturat pana cand sufletul sau s-a mutat la Domnul.

Tot astazi facem pomenirea:

- Sfantului Mucenic Eterie;

- Icoanei Maicii Domnului Bogolubskaia;

- Cuviosului Erasm;

- Sfintilor doi mucenici din Cipru;

Calendar ortodox luna iunie 2020



1 iunie Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful

2 iunie (†) Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava

3 iunie Sfinţii Mucenici Luchilian, Ipatie, Paul, Dionisie şi Claudie (Dezlegare la peşte)

4 iunie (†) Sfinţii Zotic, Atal, Camasis şi Filip de la Niculitel

5 iunie Sfântul Mucenic Dorotei, episcopul Tirului (Dezlegare la peşte)

6 iunie Sâmbăta morţilor – Moşii de vară; Sfântul Ilarion cel Nou

7 iunie (†) Pogorarea Duhului Sfânt – Rusaliile; Sfântul Teodot, episcopul Ancirei

8 iunie (†) Lunea Sfântului Duh; Aducerea moaştelor Sfântului Teodor Stratilat

9 iunie Sfântul Chiril al Alexandriei

10 iunie Sfântul Mucenic Timotei, episcopul Prusei Harţi

11 iunie Sfântul Apostol Vartolomeu; Sfântul Luca al Crimeii

12 iunie Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare (Harţi)

13 iunie Sfânta Muceniţă Achilina

14 iunie Lăsatul secului pentru Postul Sfinţilor Ap. Petru si Pavel; Sfântul Proroc Elisei

15 iunie Începutul Postului Sfinţilor Petru şi Pavel; Sfântul Proroc Amos (Post)

16 iunie Sfântul Tihon (Dezlegare la ulei şi vin)

17 iunie Sfinţii Mucenici Manuil, Savel şi Ismail (Post)

18 iunie Sfinţii Mucenici Leontie, Ipatie şi Teodul (Dezlegare la ulei şi vin)

19 iunie Sfântul Apostol Iuda (Post)

20 iunie Sfântul Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor (Dezlegare la peşte)

21 iunie Sfântul Mucenic Iulian din Cilicia

22 iunie (†) Sfântul Grigorie Dascalul, Sfântul Mucenic Eusebie (Dezlegare la peşte)

23 iunie Sfânta Muceniţă Agripina (Dezlegare la ulei şi vin)

24 iunie (†) Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (Dezlegare la peşte)

25 iunie Sfânta Muceniţă Fevronia (Dezlegare la ulei şi vin)

26 iunie Sfântul Cuvios David din Tesalonic (Post)

27 iunie Sfântul Cuvios Samson, primitorul de străini (Dezlegare la peşte)

28 iunie Aflarea moaştelor Sfinţilor Mucenici Chir şi Ioan

29 iunie (†) Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

30 (†) Soborul celor 12 Apostoli; Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeţ

- Cuviosului Leontie, de la Manastirea Pesterile Kievului;

- Cuviosului Leontie, din sfanta Chinovie a Manastirii lui Dionisie, izvoratorul de mir;

- Soborul mai-marelui Arhistrateg Mihail;