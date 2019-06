CALENDAR ORTODOX 21 IUNIE. Ce sfânt mare este sărbătorit astăzi

CALENDAR ORTODOX 21 IUNIE. Sfantul Mucenic Iulian s-a nascut intr-o familie de nobili. A trait in Tarsul Ciliciei in vremea lui Diocletian. Sfantul Mucenic Iulian cand a primit moartea muceniceasca era in varsta de 18 ani. Persecutorii l-au torturat timp de un an incercand sa-l faca sa se lepede de credinta in Hristos. Acestia au arestat-o pe mama lui Iulian, silind-o sa-si convinga fiul sa se lepede de Hristos, dar ea l-a sfatuit sa mearga la moarte cu multumire, cu nadejde si cu bucurie. Sfantul Mucenic Iulian a fost legat intr-un sac, plin cu serpi veninosi, pe care l-au aruncat in mare.

CALENDAR ORTODOX 21 IUNIE. Sfintele moaste ale Sfantului Mucenic Iulian au fost aduse de valuri la mal, iar credinciosii le-au gasit si le-au ingropat cu cinste la Alexandria, in anul 290. Moastele au fost mutate dupa un timp in Antiohia.

CALENDAR ORTODOX 21 IUNIE. In predica sa la Sfantul Mucenic Iulian, Sfantul Ioan Gura de Aur spune: "Din gura mucenicului iesea glasul lui cel sfant, iar impreuna cu glasul si o lumina care lumina mai puternic decat razele soarelui [...] Luati un om bolnav, indiferent cat de groaznic, un posedat de diavol sau care si-a pierdut mintile, si aduceti-l la racla in care se odihnesc ramasitele sfinte ale acestui sfant, si veti vedea cum demonul sare si fuge de la om, ca si ars de foc".

CALENDAR ORTODOX 21 IUNIE. Tot in aceasta zi facem pomenirea:

- Sfantului Mucenic Afrodisie;

- Sfantului Mucenic Terentie, episcopul Iconiei;

- Sfantului Mucenic Iulian Egipteanul;

- Sfantului Mucenic Nichita Nisireanul.