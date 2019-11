CALENDAR ORTODOX 25 NOIEMBRIE. Ce sfintă mare sărbătorim astăzi

CALENDAR ORTODOX 25 NOIEMBRIE. Sfanta Mucenita Ecaterina, fiica principelui Consta, a trait in timpul imparatului Maximian, la inceputul secolului al IV-lea. Cunostea foarte bine limba greaca si limba latina si avea cunostinte temeinice de astronomie si de oratorie.

CALENDAR ORTODOX 25 NOIEMBRIE. Sfanta Mucenita Ecaterina are doua viziuni: in prima o vede pe Maica Domnului cu Pruncul in brate. Din cauza faptului ca nu era crestina, nu reuseste sa vada fata Mantuitorului. Acest lucru ii descopera desertaciunea cunostintelor ei si alege sa primeasca Sfantul Botez.

CALENDAR ORTODOX 25 NOIEMBRIE. In a doua vedenie i se descopera Hristos, care ii daruieste un inel de logodna, spunandu-i: "Iata, astazi te primesc pe tine mireasa Mie nestricata si vesnica, deci sa pazesti tocmeala aceasta cu dinadinsul si sa nu mai primesti nicidecum alt mire pamantesc".

CALENDAR ORTODOX 25 NOIEMBRIE. In urmatoarea zi, Ecaterina ramane uimita cand vede inelul de logodna pe degetul sau. Este momentul in care viata sa se schimba radical. De acum inainte incepe sa condamne cultul si miturile pagane, infrunta in discutii publice pe inteleptii vremii si chiar reuseste sa-i aduca la adevarata credinta.

CALENDAR ORTODOX 25 NOIEMBRIE. Este silita de Maximian sa se infrunte cu o adunare de filosofi pagani. Datorita iubirii sale fata de Hristos si a intelepciunii cu care a fost impodobita, Sfanta Mucenita a facut ca toti filosofii prezenti sa creada in Hristos si sa-L marturiseasca ca fiind Dumnezeu adevarat. Pentru acest lucru, toti acei intelepti au fost arsi in foc.

CALENDAR ORTODOX 25 NOIEMBRIE. Pentru lupta sa impotriva cinstirii zeilor, Sfintei Ecaterina i s-a taiat capul. Potrivit Sfintei Traditii, la taierea capului sau nu a curs sange, ci lapte, iar ingerii au dus trupul Sfintei Ecaterina in Muntele Sinai, in locul in care Moise vazuse Rugul Aprins. Aici s-a ridicat o manastire cu numele Sfintei Mucenite, Manastirea Sfanta Ecaterina.

CALENDAR ORTODOX 25 NOIEMBRIE. Sfanta Ecaterina este si ocrotitoarea studentilor teologi din Bucuresti. Paraclisul din cadrul Facultatii de Teologie Ortodoxa "Patriarhul Justinian" din Bucuresti poarta hramul "Sfanta Mucenita Ecaterina".

CALENDAR ORTODOX 25 NOIEMBRIE. O particica din Moastele Sfintei Ecaterina se afla la Biserica Coltea din Bucuresti.

CALENDAR ORTODOX 25 NOIEMBRIE. Troparul Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina

CALENDAR ORTODOX 25 NOIEMBRIE. Glasul 4

Cu înţelepciunea ca şi cu ra¬zele soarelui ai luminat pe filosofii cei păgâni şi ca o lună prealuminoasă, care strălucea în noaptea necredinţei, întunericul l-ai gonit; iar pe împărăteasa ai încredinţat-o, dimpreună şi pe prigonitorul l-ai mustrat, mireasă de Dumnezeu chemată, Fericită Ecaterina! Cu bucurie ai alergat la Cămara cea Cerească, către Hristos, Mirele Cel Preafrumos şi de la Dânsul te-ai încununat cu cunună împărătească. Înaintea Căruia împreună cu îngerii stând, roagă-te pentru noi, cei ce cinstim sfântă pomenirea ta.

CALENDAR ORTODOX 25 NOIEMBRIE. Condacul Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina

CALENDAR ORTODOX 25 NOIEMBRIE. Glasul 2

Ceată cinstită ridicaţi acum Dumnezeieşte, iubitorilor de mucenici, cinstind pe Preaînţeleapta Ecaterina. Că aceasta în locul luptei pe Hristos a propovăduit şi pe balaurul l-a zdrobit, cunoştinţa ritorilor ruşinând.

CALENDAR ORTODOX 25 NOIEMBRIE. Sfantul Mare Mucenic Mercurie a fost de neam scit, conducator de osti si sfetnic al imparatilor romani Decius (249-251) si Valerian (253-260). A fost ostas in trupa ce se chema Martenses, din Armenia cea Mare, unde stapanea voievodul Saturnin. Pentru ca devine un aparator al crestinatatii, este ucis in orasul Cezareea din Capadocia. Din Acatistul si Viata Sfantului aflam ca "A doua zi dupa taierea sfantului, s-a aflat trupul lui alb ca zapada si iesea dintr-insul buna mireasma de mir de multpret si tamaie. Pentru o minune ca aceea, multi au crezut in Hristos. Apoi sfantul trup a fost pus cu cinste la loc insemnat, care dadea multe tamaduiri celor bonavi".

CALENDAR ORTODOX 25 NOIEMBRIE. In biserica de pe strada Constantin Brancusi, nr. 11, sector 3, Bucuresti, se afla particele din moastele Sfantului Mercurie.

CALENDAR ORTODOX 25 NOIEMBRIE. Troparul Sfântului Mare Mucenic Mercurie

CALENDAR ORTODOX 25 NOIEMBRIE. Glasul 4

Nevoinţele muceniciei răbdându-le, ca un ostaş nebiruit, ai stat înaintea Împăratului Celui Nemuritor, Sfinte Mucenice Mercurie. Unde, împreună cu cetele pătimitorilor luând îndrăzneală, grăbeşte cu rugăciunile tale spre ajutorul celor ce cu credinţă cinstesc sfântă pomenirea ta.

CALENDAR ORTODOX 25 NOIEMBRIE. Condacul Sfântului Mare Mucenic Mercurie

Glasul 3

Fecioara astăzi...

Astăzi prăznuim credincioşii, cu cântări într-un glas, toată într-armarea cea sfinţită a Sfântului Mercurie. Îngerii cu veselie împreună bine voiesc, mucenicii acum se bucură cu veselie. Pentru aceea s-a arătat slavă şi laudă mucenicilor.

CALENDAR ORTODOX 25 NOIEMBRIE. Tot astazi facem pomenirea:

-Sfintilor 150 de retori, care au crezut in Hristos prin Sfanta Ecaterina;

-Sfantului Porfirie Stratilatul impreuna cu 200 de ostasi;

-Sfantului Cuvios Petru Sihastrul si a sfintilor 670 de mucenici.