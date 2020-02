CALENDAR ORTODOX 28 FEBRUARIE. Ce sfinți sunt sărbătoriți astăzi?

CALENDAR ORTODOX 28 FEBRUARIE. Prietenul lui, Sfantul Cuvios Gherman, s-a nascut in jurul anului 368. Cei mai multi istorici bisericesti considera ca cei doi sunt originari din Scitia Minor, Dobrogea de astazi. S-au dedicat vietii monahale inca din tinerete, mergand la o manastire din Betleem. In preajma anului 385, cei doi au mers in Egipt pentru a cunoaste vietuirea parintilor din pustiu. In anul 400 s-au dus la Constantinopol, unde era patriarh Sfantul Ioan Gura de Aur, care l-a hirotonit diacon pe Sfantul Ioan, iar pe Sfantul Gherman l-a hirotonit preot.

In jurul anului 405 au mers la Roma, incercand sa-l apere pe Sfantul Ioan Gura de Aur care, cu un an inainte, fusese exilat. Sfantul Gherman a trecut la cele vesnice la Roma.

In anul 415, Sfantul Ioan Casian s-a stabilit la Marsilia si a fost hirotonit preot. A intemeiat doua manastiri – una de calugari, cu hramul „Sfantul Victor" si alta de calugarite si a redactat doua scrieri importante: „Convorbiri cu parintii pustiei" si „Asezamintele vietii de obste a calugarilor". Sfantul Ioan Casian a murit la Marsilia, in anul 435.

Sfantul Cuvios Vasile Marturisitorul a trait in timpul imparatului Leon Isaurul (717-741), cel care a luptat impotriva sfintelor icoane. Inca de tanar a luat hotararea sa urmeze calea monahala si sa traiasca in nevointa.

Este numit "Marturisitorul" deoarece in timpul persecutiei iconoclaste a propovaduit cu fermitate adevarul de credinta, impreuna cu Sfantul Procopie Decapolitul, inaintea prigonitorilor sfintelor icoane. Pentru aceasta a fost inchis in temnita, patimind multe chinuri.

Dupa moartea Imparatului Leon Isaurul, Sfantul Vasile Marturisitorul a fost eliberat din temnita . A trait ca monah, in aspre nevointe duhovnicesti, pana la mutarea sa la cele vesnice.

Troparul Sfantului Vasile Marturisitorul

Locuitor pustiului si inger in trup si de minuni facator te-ai aratat, purtatorule de Dumnezeu, parintele nostru Vasile; si cu postul, cu privegherea, cu rugaciunea, ceresti daruri luand, vindeci pe cei bolnavi si sufletele celor ce alearga la tine cu credinta. Slava Celui ce ti-a dat tie putere; slava Celui ce te-a incununat pe tine; slava Celui ce lucreaza prin tine tuturor tamaduiri.

Tot in aceasta zi facem pomenirea:

- Sfantului Mucenic Proteriu, arhiepiscopul Alexandriei;

- Sfantului Mucenic Nestor, Episcop de Maghid;

- Sfintelor Chira si Marana;

- Sfintilor sase mucenici din Egipt;

- Sfintilor apostoli: Nimfas si Evvul;

- Sfantului Varsos, episcopul Damascului;

- Sfantului Mucenic Avrichiu;

- Sfintei Mucenite Chirana din Tesalonic.