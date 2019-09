CALENDAR ORTODOX 30 SEPTEMBRIE. Ce sfânt mare sărbătorim astăzi

CALENDAR ORTODOX 30 SEPTEMBRIE. Sfantul Grigorie Luminatorul (240-332), Apostolul Armeniei s-a nascut la Valarshapat, capitala provinciei Ararat in Armenia. Traditia armeana il prezinta ca descendent al unei familii nobile. Inca de prunc Grigorie a fost trimis in Cezareea Capadociei, unde a fost crescut in credinta crestina si botezat. Tot aici se casatoreste si are doi fii: pe Vhartanes si Aristages.

CALENDAR ORTODOX 30 SEPTEMBRIE. Istoricul Agathangel (secretar al imparatului armean Tiridates) ne informeaza ca Grigorie a revenit in Armenia pentru a-si increstina conationalii. Acesta va distruge templul si altarul zeilor pagani locali din Ashtishat, atragandu-si mania lui Tiridat, care il supune torturilor. In cele din urma, Grigorie izbuteste sa-l converteasca si pe rege, impreuna cu familia sa si intreg poporul. Leontiu de Cezareea il hirotoneste episcop, iar Petru de Sevaste il intronizeaza episcop al Armeniei.

CALENDAR ORTODOX 30 SEPTEMBRIE. Sfantul Grigorie Luminatorul i-a hirotonit episcopi pe cei doi fii ai sai. Aristages a fost succesorul tatalui sau la tronul patriarhal al Armeniei. Acesta a participat si la sinodul I ecumenic de la Niceea (325). Se pare ca Sfantul Grigorie ar fi facut o calatorie la Roma impreuna cu Tiridates.

CALENDAR ORTODOX 30 SEPTEMBRIE. Spre sfarsitul vietii, Sfantul Grigorie Luminatorul se retrage pentru a duce o viata solitara intr-o pestera din Manyea, in provincia Taran. Moare in salbaticie. Niste pastori ii gasesc trupul si, nestiind cine era, au ridicat deasupra lui o movila de pietre.

CALENDAR ORTODOX 30 SEPTEMBRIE. Sfantul Grigorie Luminatorul, primul episcop al Armeniei si increstinatorul poporului armean, a trecut la cele vesnice dupa 31 de ani de pastorire. O particica din moastele sale se afla la Biserica "Sfantul Gheorghe" - Vechi din Bucuresti. Paraclisul "Sfantul Ierarh Grigorie Luminatorul, Arhiepiscopul Armeniei", din Resedinta Patriarhala, isi sarbatoreste pe 30 septembrie, hramul principal.

CALENDAR ORTODOX 30 SEPTEMBRIE. Tot in aceasta zi facem pomenirea:

- Sfintelor Mucenite Ripsimia, Gaiani si alte treizeci si doua cuvioase mucenite femei si fecioare;

- Sfintilor celor saptezeci de mucenici, carora li s-au taiat capetele impreuna cu Sfanta Ripsimia;

- Sfantului Mucenic Stratonic;

- Sfantului Mucenic Mardonie.