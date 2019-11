CALENDAR ORTODOX 5 NOIEMBRIE. Ce sfinți mari sărbătorim astăzi

CALENDAR ORTODOX 5 NOIEMBRIE. Sotii Galaction si Epistimi au vietuit in timpul imparatului Deciu (249-253). S-au nascut in cetatea Emesiei, din Fenicia. Levchipia, mama lui Galaction, stearpa din fire, a ramas insarcinata dupa ce a primit Sfantul Botez. Ea a trecut la cele vesnice cand Galaction a implinit varsta pentru casatorie. Dupa nasterea lui Galaction, a primit botezul si tatal sau.

CALENDAR ORTODOX 5 NOIEMBRIE. Acesta l-a logodit cu Epistimi, o fata pagana. Desi Galaction nu a dorit casatoria, a reusit sa o convinga pe Epistimi ca trebuie sa se boteze si impreuna, au ales calea calugariei.

CALENDAR ORTODOX 5 NOIEMBRIE. Nu au mai iesit din manastirile lor si nu s-au mai vazut unul cu celalalt decat inaintea mortii lor mucenicesti.

CALENDAR ORTODOX 5 NOIEMBRIE. In timpul persecutiei impotriva crestinilor, Galaction a fost adus inaintea tribunalului si biciuit pentru credinta sa in Hristos. Cand Epistimi a aflat ca logodnicul ei, Galaction, este in chinuri, a alergat la el si l-a implorat sa o primeasca si pe ea in impartasirea de chinurile pentru Domnul. Plangand pentru biciuirea lui Galaction, tortionarii au biciuit-o si pe ea salbatic. Dupa alte chinuri, acestia le-au taiat mainile, picioarele si apoi capetele.

CALENDAR ORTODOX 5 NOIEMBRIE. Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfintilor Apostoli din cei saptezeci: Ermeu, Lin, Gaie, Filolog si Patrova;

- Sfintilor Domnin, Timotei, Teofil, Teotim, Doroteu, Eupsihie, Carterie, Silvan si Pamfil;

- Sfantului Apostol Hermes;

- Cuviosului Grigorie Marturisitorul, arhiepiscopul Alexandriei;

- Sfintilor Mucenici Castor si Agatanghel.