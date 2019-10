CALENDAR ORTODOX 9 OCTOMBRIE. Ce sfânt mare sărbătorim astăzi?

CALENDAR ORTODOX 9 OCTOMBRIE. Sfantul Iacob a fost fratele Sfantului Apostol Matei, iar tatal lor se numea Alfeu. A fost unul dintre cei 12 Apostoli ai Mantuitorului Iisus Hristos si a propovaduit cuvantul Evangheliei in sudul Palestinei si in Egipt. Traditia spune ca Sfantul Iacob a murit rastignit pe cruce.

CALENDAR ORTODOX 9 OCTOMBRIE. A vestit Evanghelia in sudul Palestinei si in Egipt. Datorita lucrarii sale, multi pagani au crezut in Hristos, au fost construite biserici si au fost hirotoniti preoti si episcopi.

CALENDAR ORTODOX 9 OCTOMBRIE. Sfantul Iacob al lui Alfeu a fost rastignit pe cruce de pagani.

CALENDAR ORTODOX 9 OCTOMBRIE. Tot astazi, facem pomenirea:

- Icoanei Maicii Domnului - Potoleste intristarile noastre;

- Sfintilor Cuviosi Andronic si Atanasia, sotia lui;

- A dreptului Avraam si a nepotului sau, Lot;

- Sfintei Mucenite Poplia;

- Sfantului Cuvios Petru;

- Sfantului Mucenic Ignatie Athonitul.