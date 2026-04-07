Ce se întâmplă dacă nu va fi posibilă aducerea luminii sfinte de la Ierusalim. Patriarhia are o variantă de rezervă

1 minut de citit Publicat la 07:40 07 Apr 2026 Modificat la 07:40 07 Apr 2026

La Catedrala Patriarhală a fost păstrată aprinsă lumină sfântă de anul trecut. FOTO: Getty mages

Patriarhia Română are o variantă de rezervă în cazul în care aducerea luminii de la Ierusalim nu va fi posibilă din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. La Catedrala Patriarhală a fost păstrată aprinsă lumină sfântă de anul trecut.

Patriarhia Română a clarificat modul în care lumina sfântă va fi adusă în acest an în România.

În seara zilei de sâmbătă, 11 aprilie 2026, este programată aducerea Sfintei Lumini de la Ierusalim de către arhimandritul Ioan Meiu, Superiorul Așezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, urmând a fi oferită delegaților eparhiilor Patriarhiei Române prezenți la Aeroportul Internațional "Otopeni".

În aceeași seară, în jurul orei 19.00, Sfânta Lumină va fi primită la Catedrala Patriarhală istorică "Sfinții Împărați Constantin și Elena" de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

La această oră, există toate premisele ca Sfânta Lumină să fie adusă ca în fiecare an, însă, ținând cont de situațiageopolitică actuală, marcată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, aducerea acesteia poate fi afectată doar într-un caz de forță majoră neprevăzută.

Într-o astfel de situație imposibil de anticipat, Sfânta Lumină de la Ierusalim va fi oferită de la Catedrala Patriarhală istorică "Sfinții Împărați Constantin și Elena", de pe Colina Bucuriei, întrucât Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim în anul 2025 a fost păstrată aici neîntreruptaprinsă într-o candelă specială, în mod preventiv.