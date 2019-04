FLORII. Tradiții și superstiții de Floriile catolice

Foto: Pixabay.com

FLORII. Catolicii sarbatoresc Invierea Domnului cu o săptămână mai repede decât ortodocșii. La fel ca ortodocsii, catolicii respecta o serie de traditii si obiceiuri care au legatura cu sarbatoarea Floriilor, care are loc pe 14 aprilie.

FLORII. Motivul pentru care duminica dinaintea Pastelui se numeste duminica Floriilor este pentru ca Iisus Hristos a fost intampinat in Ierusalim cu flori si ramuri de finic, palmier si maslin.

FLORII.Crestinii romano-catolici si greco-catolici merge la biserica in duminica Floriilor. Aceasta duminica deschide seria sarbatorilor pascale. Este ziua cand Domnul nostru Iisus Hristos a intrat in Ierusalim si a fost aclamat de multime.

FLORII. Inainte de Florii, catolicii participa la diverse procesiuni, in cadrul carora marsaluiesc purtand in maini ramuri de masline sau de salcie. La finalul procesiunii, in ziua de Florii, catolicii isi sfintesc crengutele in biserica.

FLORII. In duminica Floriilor au loc rugaciuni speciale si intalniri ale tinerilor. Tot in aceasta zi crestinii se spovedesc si se pregatesc pentru Invierea Domnului. Spre deosebire de ortodocsi, catolicii se impartasesc cu azima (un fel de napolitana) in locul painii si cu vin. Tot in aceasta zi se sarbatoreste Ziua Tineretului, nascuta din dorinta Papei Ioan Paul al II-lea.