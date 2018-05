Hristos s-a înălțat! Predică la Înălțarea Domnului. Semnificația ascunsă a zilei

ÎNĂLȚAREA DOMNULUI 2018. "Domnul si Mantuitorul nostru Iisus Hristos, dupa 40 de zile de la Inviere s-a suit la ceruri si a sezut de-a dreapta Tatalui. Cu puterea dumnezeiasca cu care a inviat si a parasit mormantul, tot cu aceeasi putere s-a inaltat de pe pamant la cer; s-a inaltat cu acelasi trup cu care s-a rastignit si a inviat. Mantuitorul implinise opera divina pentru care venise in lume, ne-a adus invatatura mantuitoare, s-a dat ca pilda de implinire prin intreaga Sa viata si mai ales prin jertfirea de pe Crucea Golgotei. Dupa ce a inviat se arata ucenicilor Lui de mai multe ori vorbindu-le de Imparatia lui Dumnezeu. Dar iataa ca dupa 40 de zile sosise timpul sa se intoarca iarasi la Tatal Sau si sa primeasca cununa luptelor Sale precum si cinstea biruintei Sale. Aceasta este taina pe care a explicat-o ucenicilor Sai in ajunul mortii Sale cand le-a zis: ,,Iesit-am de la Tatal si am venit in lume, iar acum las lumea si ma intorc la Tatal. Aceasta slavita taina o serbeaza astazi cu bucurie sfanta noastra Biserica Crestin Ortodoxa. Sa ascultam deci cu atentie Sfanta Evanghelie citita astazi si sa scoatem invataturile si foloasele necesare mantuirii sufletelor noastre. ,,Si pe cand vorbeau ei acestea, El a stat in mijlocul lor si le-a zis: Pace voua. Iar ei, inspaimantandu-se si infricosandu-se, credeau ca vad duh. Si Iisus le-a zis: De ce sunteti tulburati si pentru ce se ridica astfel de ganduri in inima voastra?

ÎNĂLȚAREA DOMNULUI 2018. Vedeti mainile Mele si picioarele Mele, ca Eu Insumi sunt; pipaiti-Ma si vedeti, ca duhul nu are carne si oase, precum Ma vedeti pe Mine ca am. Si zicand acestea, le-a aratat mainile si picioarele Sale. Iar ei inca necrezand de bucurie si minunandu-se, El le-a zis: Aveti aici ceva de mancare? Iar ei i-au dat o bucata de peste fript si dintr-un fagure de miere. Si luand, a mancat inaintea lor. Si le-a zis: Acestea sunt cuvintele pe care le-am grait catre voi fiind inca impreuna cu voi, ca trebuie sa se implineasca toate cele scrise despre Mine in Legea lui Moise, in prooroci si in psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca sa priceapa Scripturile. Si le-a spus ca asa este scris si asa trebuie sa patimeasca Hristos si asa sa invieze din morti a treia zi. Si sa se propovaduiasca in numele Sau pocainta spre iertarea pacatelor la toate neamurile, incepand de la Ierusalim. Voi sunteti martorii acestora. Si iata, Eu trimit peste voi fagaduinta Tatalui Meu; voi insa sedeti in cetate, pana ce va veti imbraca cu putere de sus. Si i-a dus afara pana spre Betania si, ridicandu-Si mainile, i-a binecuvantat. Si pe cand ii binecuvanta, S-a despartit de ei si S-a inaltat la cer. Iar ei, inchinandu-se Lui, s-au intors in Ierusalim cu bucurie mare. Si erau in toata vremea in templu, laudand si binecuvantand pe Dumnezeu. Amin.” (Luca 24; 36-53)



ÎNĂLȚAREA DOMNULUI 2018. In pericopa evanghelica citita la Sfanta Liturghie, Sfantul Evanghelist Luca ne relateaza, foarte pe scurt, inaltarea Mantuitorului lla Cer: ,,Si i-a scos afara din Betania si, ridicandu-Si mainile, i-a binecuvantat. Si a fost cand i-a binecuvantat ca S-a departat de la ei si S-a inaltat la cer. Iar ei, inchinandu-I-se, s-au intors cu bucurie mare in Ierusalim, si erau pururea in biserica, laudand si binecuvantand pe Dumnezeu. Amin” (24; 50-53). Astfel isi incheie Sfantul Luca Evanghelia. Insa, in Faptele Apostolilor, acelasi evanghelist, in calitate de cronicar al Sfantului Pavel in calatoriile apostolice ale acestuia, descrie mai amanuntit - cum am auzit in fragmentul citit - evenimentul Inaltarii Mantuitorului la Cer. Mantuitorul Iisus isi ia ucenicii si se urca pe muntele Eleonului (Maslinilor) la poalele caruia se intinde gradina Ghetsimani, unde El Isi traise cumplita-I agonie. Ii priveste cu duiosie pe acestia, caci era ultima clipa ce o mai avea de petrecut in mijlocul celor iubiti. Inima lor batea cu putere in asteptarea unui eveniment neprevazut, dar apropiat. Unul dintre cei prezenti rupe tacerea: ,,Doamne, oare in vremea aceasta vrei sa asezi imparatia lui Israil?” (Fapte 1; 6). Inca nici acum ei nu se puteau desparti de gandul unei imparatii lumesti, desi Mantuitorul subliniase de atatea ori ca imparatia Sa nu este pamanteasca, ci una spirituala, la a carei temelie El pusese de curand jertfa sangelui Sau varsat pe Cruce.

