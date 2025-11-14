Începe Postul Crăciunului 2025. Cum se ține și care sunt zilele cu dezlegare la pește

2 minute de citit Publicat la 23:30 14 Noi 2025 Modificat la 23:30 14 Noi 2025

Postul Crăciunului are o durată de 40 de zile. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

În 2025, Postul Crăciunului începe pe 15 noiembrie și se încheie pe 24 decembrie, fiind una dintre cele mai importante perioade de pregătire spirituală pentru creștinii ortodocși. Timp de 40 de zile, credincioșii se abțin de la anumite mâncăruri și obiceiuri lumești, urmând un drum al curățirii sufletești care culminează cu sărbătoarea Nașterii Domnului.

Postul Crăciunului începe pe 15 noiembrie și durează 40 de zile

Postul Crăciunului 2025 se întinde între 15 noiembrie și 24 decembrie, având o durată de 40 de zile, la fel ca Postul Paștelui. Acesta este unul dintre cele patru posturi mari de peste an și are scopul de a-i pregăti pe credincioși, prin post și rugăciune, pentru marea sărbătoare a Nașterii Domnului.

În această perioadă, creștinii renunță la mâncărurile „de dulce” – carne, brânză, ouă, lapte și alte produse de origine animală – dar și la excese, distracții sau fapte care i-ar putea îndepărta de spiritul Crăciunului.

Postul Crăciunului este considerat un post „mai ușor”, întrucât include mai multe zile de dezlegare la pește, vin și untdelemn.

Cum se ține corect Postul Crăciunului

A ține postul nu înseamnă doar a te abține de la anumite alimente, ci și a te curăța sufletește. Credincioșii sunt îndemnați să îmbine abținerea trupească cu rugăciunea, milostenia și împăcarea cu cei din jur.

În perioada postului, mulți merg la spovedanie și împărtășanie, pregătindu-se pentru primirea bucuriei Nașterii Mântuitorului.

Biserica recomandă ca postul să fie ținut cu smerenie și discernământ. Nu este vorba doar despre restricții alimentare, ci despre un exercițiu al voinței și al credinței. În tradiția românească, se spune că postul ținut cu credință aduce pace în familie, sănătate și binecuvântare în anul care vine.

Sunt 14 zile cu dezlegare la pește

Postul Crăciunului 2025 este unul dintre cele mai „blânde” din calendarul ortodox, având 14 zile de dezlegare la pește, vin și untdelemn.

Prima dezlegare este chiar pe 21 noiembrie, de sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, iar ultima, pe 6 decembrie, de Sfântul Nicolae.

În aceste zile, credincioșii pot consuma pește și preparate din pește, simbol al curățeniei și al credinței. Dezlegările sunt văzute ca o bucurie oferită celor care țin postul, o pregustare a sărbătorii Crăciunului. În tradiția populară, masa cu pește din aceste zile este considerată binecuvântată și aducătoare de belșug.

Zile cu dezlegare la vin și untdelemn

Pe lângă zilele cu pește, Biserica a rânduit și mai multe zile cu dezlegare la vin și untdelemn, în special sâmbetele și duminicile din timpul postului. Acestea au rolul de a le da credincioșilor putere trupească și bucurie sufletească pentru a continua perioada de post.

Vinul și uleiul sunt considerate daruri binecuvântate, care simbolizează viața și curățirea. În multe familii, aceste zile sunt prilej de rugăciune și masă în comun, cu bucate simple, dar făcute cu drag.

În Ajunul Crăciunului, credincioșii țin post aspru, iar după slujba din noaptea Nașterii Domnului se încheie perioada de abținere și începe sărbătoarea bucuriei și a luminii.