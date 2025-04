Izvorul Tămăduirii de la Mănăstirea Ghighiu. De ce se spune că apa este făcătoare de minuni

Mulți oameni vin aici convinși că izvorul are puteri de vindecare, iar mărturiile lor susțin acest lucru. Foto: Agerpres

Izvorul Tămăduirii Ghighiu atrage, an de an, mii de pelerini care vin cu credință în vindecarea trupului și a sufletului. Aflat în incinta uneia dintre cele mai iubite mănăstiri din România, acest izvor este înconjurat de legende, mărturii impresionante și o profundă încărcătură spirituală. Se spune că aici, Maica Domnului a făcut prima minune, poruncind ridicarea mănăstirii, iar apa izvorului are puteri tămăduitoare.

Legenda apei tămăduitoare de la Mănăstirea Ghighiu

În partea stângă a bisericii mari de la Ghighiu se află un aghiasmatar bine cunoscut printre credincioși. Tradiția spune că în acel loc a țâșnit un izvor rece și bogat, chiar acolo unde Maica Domnului i-ar fi apărut logofătului Coresi, cerându-i să ridice o mănăstire. De aici vine și hramul mănăstirii: Izvorul Tămăduirii, scrie doxologia.ro.

Mulți oameni vin aici convinși că izvorul are puteri de vindecare, iar mărturiile lor susțin acest lucru. Cei care au băut apă cu credință spun că s-au vindecat de boli grele. În timpul regimului comunist, în 1958, izvorul a fost acoperit cu o placă de beton, dar apa a continuat să picure, ca un semn divin. Trei decenii mai târziu, dala a fost îndepărtată, iar izvorul a fost redeschis de părintele Pantelimon, fost deținut politic, care l-a curățat cu grijă.

Izvorul încă mai există, deși debitul său s-a redus în timp. Credincioșii văd în această schimbare o dojană tăcută, dar plină de semnificație. La sărbătoarea Izvorului Tămăduirii, curtea mănăstirii se umple de pelerini, mulți parcurgând drumul spre izvor în genunchi.

Unde se află Mănăstirea Ghighiu

Mănăstirea Ghighiu se află în județul Prahova, în localitatea Bărcănești, sat Ghighiu. A fost întemeiată în anul 1817, pe un teren donat de Măriuța Rătoveanca călugărului Agapie, care a căutat mult locul potrivit pentru a ridica un schit. A găsit acest loc în Codrii Vlăsiei, unde a fost trezit de susurul unui izvor — același izvor care a inspirat ridicarea așezământului, relatează manastireaghighiu.ro.

Biserica mare a fost reconstruită în 1858 și sfințită în 1866, păstrând hramul „Izvorul Tămăduirii”. Construită din cărămidă și var hidraulic, în stil neoclasic, biserica impresionează prin sobrietate și echilibru. Pictura este semnată de Gheorghe Tattarescu, iar catapeteasma din lemn de tei poleit cu aur este o operă valoroasă de artă religioasă.

Pe lângă biserica mare, în incinta mănăstirii se află și biserica mică a cimitirului, ridicată în 1833, restaurată în anii ’50 sub îndrumarea părintelui Sofian Boghiu.

Astăzi, Mănăstirea Ghighiu rămâne un important centru spiritual, iar Izvorul Tămăduirii Ghighiu este considerat de mulți credincioși o adevărată sursă de har și vindecare, prin binecuvântarea Maicii Domnului.