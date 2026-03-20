Martorii lui Iehova le dau voie membrilor să primească transfuzii. Cu o condiție: să fie sângele lor

Organizația religioasă „Martorii lui Iehova” și-a actualizat politica privind transfuziile de sânge pentru a le permite membrilor să-și extragă propriul sânge, să îl stocheze și să le fie „reintrodus” apoi, la nevoie, în timpul intervențiilor chirurgicale, relatează BBC.

Astfel, această schimbare le va permite membrilor să primească transfuzii cu propriul sânge, de exemplu, în cazul unor intervenții chirurgicale planificate. Însă, în continuare nu au dreptul să primească sânge de la alte persoane.

Gerrit Losch, parte a conducerii organizației, a anunțat decizia spunând că „fiecare creștin trebuie să decidă singur cum va fi folosit sângele său în îngrijirea medicală și chirurgicală”.

Martorii lui Iehova sunt o mișcare religioasă de inspirație creștină, probabil cel mai cunoscută pentru activitatea de convertire din ușă în ușă. Organizația susține că are 144.000 de membri activi în Regatul Unit și nouă milioane la nivel mondial.

Grupul a susținut în mod tradițional că membrii nu pot accepta transfuzii de sânge, deoarece, potrivit site-ului organizației, atât Vechiul, cât și Noul Testament „ne poruncesc să ne abținem de la sânge”.

„Convingerea noastră fundamentală privind caracterul sacru al sângelui rămâne neschimbată”, a declarat un purtător de cuvânt al organizației.

Unii foști membri au criticat această schimbare, spunând că „nu merge suficient de departe”.

Mitch Melon a declarat pentru Los Angeles Times: „Dacă un Martor al lui Iehova se confruntă cu o urgență medicală care implică o pierdere semnificativă de sânge sau dacă un copil are nevoie de multiple transfuzii pentru tratarea anumitor tipuri de cancer, această schimbare de politică nu le oferă libertate deplină de conștiință pentru a accepta intervenții potențial salvatoare de viață care implică sânge donat”.

În decembrie anul trecut, o instanță din Edinburgh a decis că medicii pot efectua o transfuzie de sânge unei adolescente Martor al lui Iehova, dacă aceasta ar avea nevoie după o operație.

Fata de 14 ani le-a spus medicilor că nu își dă consimțământul pentru o transfuzie din cauza convingerilor sale religioase, însă avocații unui consiliu de sănătate din Scoția au solicitat o decizie judecătorească pentru a permite efectuarea procedurii în cazul în care viața fetei ar fi pusă în pericol.

Decizia a fost aprobată, judecătoarea Lady Tait afirmând că este convinsă că aceasta este în interesul superior al copilului, „acordând o importanță corespunzătoare opiniilor sale”.