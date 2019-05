Metoda din tradiția ortodoxă care te scapă de pagube sau ghinioane și îți aduce numai bucurii în casă

foto: Pixabay.com

Daca treci printr-o perioada mai grea lucrurile nu merg bine in casa ta, exista o metoda in traditia ortodoxa care, in timp, iti aduce bucurii.

Pentru ca aceasta rugaciune sa mearga, trebuie sa postesti timp de 3 zile: miercuri, joi si vineri. In aceste zile, vei rosti rugaciunea „Tatal Nostru”, vei alunga orice gand rau si vei medita asupra binelui care urmeaza sa vina in caminul tau.

Vineri seara, va trebui faci o paine in casa.

Cand aceasta s-a rumenit, o asezi sub un stergar nou, de culoare alba, langa o icoana. Sambata dimineata, te vei ruga din nou: vei rosti rugaciunea Crezul, apoi o rugaciune prin care invoci sporul si bucuriile care sa revina in casa ta.

Continuarea, pe Ortodoxia.me.