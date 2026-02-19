Nicuşor Dan a transmis un mesaj musulmanilor din România la începutul perioadei de Ramadan 2026

Preşedintele României Nicuşor Dan. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, joi, un mesaj comunităţii musulmane din România cu prilejul începerii lunii postului Ramadan din 2026, mesaj în care subliniază că această sărbătoare reprezintă un prilej de a reflecta la dimensiunea spirituală a existenţei, potrivit Agerpres.

„La începutul lunii postului Ramadan, transmit salutul meu călduros conducerii Cultului musulman şi întregii comunităţi musulmane din România, etnici turci şi tătari. Această perioadă sacră pentru credincioşii musulmani ne îndeamnă să privim cu respect la moştenirea spirituală, culturală şi istorică pe care Comunitatea musulmană din România a dăruit-o ţării noastre, contribuind la dialogul interetnic şi la buna întâlnire dintre religii şi culturi, în spiritul păcii, al ospitalităţii şi al respectului pentru diversitate.

Luna dedicată cinstirii Ramadanului este un prilej de a reflecta la dimensiunea spirituală a existenţei, de a ne apleca cu compasiune asupra semenilor şi de a oferi, cu generozitate şi deschidere autentică spre dialog, mângâiere şi ajutor concret celor care au nevoie de noi, celor marginalizaţi şi vulnerabili”, se arată în mesaj.

„Mesajul unei religii dăinuie atunci când este întemeiat pe demnitate, tradiţie, memorie, responsabilitate şi iubirea aproapelui”

Şeful statului evidenţiază importanţa cultivării unui spaţiu al întâlnirii între marile tradiţii religioase.

„Într-o lume ameninţată de disoluţia reperelor spirituale şi morale, dar şi de ascensiunea mişcărilor extremiste, multe dintre acestea hrănite de instrumentalizarea şi radicalizarea religiei în societăţile contemporane, înţelegem cât este de important să cultivăm un spaţiu al întâlnirii între marile tradiţii religioase. Acestea ne îndeamnă să ne respectăm reciproc, să ne apropiem unii de ceilalţi printr-o mai bună cunoaştere a rădăcinilor spirituale şi a tradiţiilor specifice, să ne solidarizăm în împlinirea binelui comun. De reuşita eforturilor noastre de-a convieţui în armonie şi adevăr depinde viitorul umanităţii şi al lumii. Generaţiile tinere aşteaptă de la noi un model demn de urmat pe calea reconcilierii, a toleranţei, a asumării diversităţii ca vector de dezvoltare şi progres, a convieţuirii într-o lume paşnică şi dreaptă”, a adăugat Nicuşor Dan.

El şi-a exprimat recunoştinţa pentru contribuţia comunităţii musulmane la parcursul democratic şi european al ţării noastre, având „deplina încredere că vom continua să susţinem, în numele valorilor pe care le împărtăşim, buna convieţuire şi prosperitatea României”.

„Mesajul unei religii dăinuie atunci când este întemeiat pe demnitate, tradiţie, memorie, responsabilitate şi iubirea aproapelui. Ramadanul, ca timp sacru al revelaţiei Coranului, ne aminteşte că, dincolo de diferenţele religioase, ne apropie, ca cetăţeni ai acestei ţări, aceeaşi nevoie de sens, de speranţă, de reînnoire spirituală şi de comuniune. Fie ca această perioadă de post, de rugăciune şi caritate să aducă musulmanilor din România bucuria unui nou început, în familii şi în comunitate. Ramadan Karim!”, a transmis Nicuşor Dan.