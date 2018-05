Părintele Calistrat: „Porcule, stai aici, că mă tragi la rele!”

foto: captura video

Părintele Calistrat de la Mănăstirea Vlădiceni din Iaşi a devenit celebru pe internet pentru predicile sale nonconformiste. Pe Facebook, acolo unde este urmărit de peste 400.000 de oameni, preotul postează predicile sale în care vorbește despre învățăturile Bibliei folosind un limbaj actual.

Într-una dintre aceste predici, părintele a vorbit despre spovedit:

"Când te duci la spovedit, la trup să-i dai post, rugăciune și metanii! Și să-l târâi la biserică cu lanțul chiar dacă el vrea la crâșmă și la păcat. Tu să-i spui așa:

„Porcule, stai aici, ca mă tragi la rele! Ascultă glasul conștiinței și a lui Dumnezeu, iar sufletului să spui așa: „Iar tu, stai cu nasul în ceaslov să te înviu puțin, puțină Terapie Intensivă să cunoști Calea spre Cer! De ce? Pentru că sufletele se sălbăticesc! Și la spovedanie spui așa:

„- Da Doamne, mi-a plăcut senzualitatea, mi-a placut sexualitatea, și mi-a plăcut să beau… am simțit pasiune când le-am făcut pe toate și le-am făcut cu sete!!!”

Și când am furat de la serviciu am zis: „Doamne ajută, să nu mă prindă cineva!” Îți dai seama că omul are o justificare la toate? Îti dai seama că el are rugăciune și pentru când face rău?", a spus părintele Calistrat.