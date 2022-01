Mărturia Părintelui Iustin Pârvu, despre sfântul cu moaştele întregi din România sau "mortul-viu": "Avea cu adevărat darul smereniei"

Părintele Ilie Lăcătușu s-a născut la dată de 6 decembrie 1909, în satul Crăpăturile, județul Vâlcea. Acesta a trăit 74 de ani şi a trecut la cele veşnice la dată de 22 iulie 1983.

Ilie Lăcătușu este un preot ce a slujit în vremea comuniștilor. Pentru viaţa închinată lui Dumnezeu și pentru faptele sale de milostenie, el a fost acuzat de regim și închis că deținut politic.

Viață Părintelui Ilie Lăcătușu, sfântul cu moaştele întregi din România sau mortul-viu

Sfântul s-a născut într-o familie cu șapte copii. Părințîi lui, Marin și Maria erau nişte oameni simpli, gospodari, și cu mare credință în Bunul Dumnezeu. Tatăl sau era dascălul bisericii, astfel aşa s-a şi înfăptuit apropierea tânărului Ilie de a sluji Sfânta Biserica.

Între 1930-1934, Părintele Ilie Lăcătuşu a studiat la Facultatea de Teologie, în Bucureşti. În timpul studenţiei, acesta se căsătoreşte cu Ecaterina Popescu. Familia celor doi va fi mărită cu cinci copii.

Părintele Ilie Lăcătușu va fi hirotonit preot în 1934, pe seama parohiei Osica de Jos, județul Olt. El va sluji în această biserica până în luna noiembrie 1934, când este trimis în satul Buicesti, tot din județul Olt. Părintele slujea neîncetat la biserica și în familie.

Anul 1952 trece printr-o mare încercare. În dată de 19 iulie, părintele este arestat și închis în colonia de muncă silnică de la Canal. Din iulie și până în octombrie, părintele Ilie Lăcătuşu a muncit la Canalul Dunăre-Marea Neagră. În octombrie, el este mutat într-o colonie specială, formată aproape numai din preoți, notează creştinortodox.ro

Pe 26 aprilie 1954, Părintele Ilie Lăcătuşu este pus în libertate, moment în care se întoarce să slujească în biserica Buiceşti, până la următoarea arestare. Patru ani mai târziu, Părintele primește o pedeapsa de cinci ani, fiind trimis la Periprava, în Delta Dunării. Aici, el se va întâlni cu părintele Iustin Pârvu. Părintele a adormit în Domnul în dată de 22 iulie 1983, în Spitalul Panduri, din București.

Trupul părintelui Ilie Lăcătușu a fost înmormântat în Cimitirul Adormirea Maicii Domnului, din București. Trupul neînsuflețit al părintelui Ilie Lăcătuşu nu a fost îmbălsămat.

La 15 ani de la trecerea la Domnul, trupul sau a fost găsit neschimbat

La exact 15 ani de la moartea sa, trupul sau a fost găsit neschimbat, neputrezit și frumos mirositor. Trupul părintelui îndeplinește condițiile sfintelor moaște: nestricacios, frumos mirositor, uscat și ușor, pielea de culoarea alunului, păstrându-și dimensiunile și aspectul. Iar viață lui este și ea temei sfânt.

Mărturia Părintelui Iustin Pârvu despre Părintele Ilie Lăcătușu: "Avea cu adevărat darul smereniei"

"Alături de Părintele Ilie Lăcătușu am stat 4 ani la Periprava, în Delta. El s-a remarcat, în general, prin interiorizarea lui puternică și prin tăcere. Rar îl auzeai vorbind ceva, și atunci când o făcea, era foarte important ceea ce spunea, de cele mai multe ori ne îndemna să ne rugăm atunci când eram în vreo primejdie.

Despre acest om pot să spun că avea cu adevărat darul smereniei. Caută tot timpul să nu iasă în evidență cu ceva, făcea pe neisemnatul. Îmi amintesc de o întâmplare minunată din Delta, când Părintele Ilie a jucat un rol foarte important.

În dată de 30 ianuarie, ne-au trimis în colonie, la Canal, la tăiat de stuf. Vă dați seama ce însemna lucrul acesta pe un frig de iarnă? Moarte curată. Eram toți înspăimântați, mai ales că îi văzusem și pe caraliii noștri cu mitralieră, vreo patru mitraliere. Probabil așteptau să ne execute, crezând că vom refuză comandă. Era o deschidere acolo, de apă, de vreo patruzeci de hectare și stuful era tocmai în adâncime.

Toți am început să murmuram și nu prea aveam de gând să întrăm în apă. Ne-au ordonat să intrăm și să scoatem câte doi snopi. Pentru cine făceam noi astea? Nu avea niciun sens. Mai, și cum să intri în apă? Calci te duci intr-o știoalnă, nu te mai scoate nimeni de acolo. Am ezitat la început. Părintele Ilie a avut un cuvânt foarte ferm și ne-a îmbărbătat pe toți: "Mai, întrăm pentru că ăștia is puși pe gând rău; ăștia trag în noi. Să intrăm în apă, că Maică Domnului și Sfinții Trei Ierarhi ne vor scoate nevătămați.”

Mai, și am intrat. Am ajuns acolo, până la barbie am intrat în apă. Am tăiat frumos snopi. Și ne mirăm cu toții că lucrăm că pe uscat. Unii până la piept, unii până la gât, unii în sfârșit până la jumătate, cum ne-a prins locul pe fiecare acolo. Și am scos. Am mers vreo trei ore în apă, și am scos la mal cei doi snopi. Dar nu era numai așa că-l tăi cu frunze, trebuia frumos, curățat, măsurat, pus la dimensiune și era un ger de -30° afară, gheață groasă de 20-25 cm, încât vedea nufărul galben înflorit sub gheață. Sus ne însoțeau niște păsări, care ne-au urmărit în tot acest timp și dedesubt florile de sub gheață.

Ei bine, eram cu toții nevătămați și uzi. Curgea apă de pe noi. Mare minune a fost atunci. Că dimineață, când am intrat noi era ceață, nori și rece, așa te prindea la oase. Și dintr-odată a apărut soarele, mai băieți, s-a luminat de ziua. Era o căldură, de se minunau și caraliii. Ne-am dezbrăcat și s-au uscat hainele că la cea mai fierbinte sobă, așa aburi ieșeau din toate. Ne-am încălțat, ne-am îmbrăcat și hai la colonie", potrivit mărturiei Părintelui Iustin Pârvu, notată de calendarortodox.ro

Unde se pot închina credincioşii la racla cu moaştele Părintelui Ilie Lăcătuşu

În cimitirul "Adormirea Maicii Domnului” din cartierul bucureștean Giulești se află racla cu moaştele Părintelui Ilie Lăcătuşu. Trupul părintelui se află într-un sicriu de sticlă și poate fi văzut de oricine.

În fiecare sâmbăta și duminica, un membru al familiei deschide capela pentru a se putea intra la moaștele părintelui. Oameni din toată țara vin să se roage părintelui Ilie Lăcătușu.

Zeci, chiar sute de credincioşi vin în fiecare weekend să se roage pentru sănătate, boli grave sau necazuri. Toți cei care l-au vizitat spun că au fost ajutați, și că părintele a făcut minuni în timpul vieții dar, ca și părintele Arsenie Boca, mult mai multe după trecerea la cele veşnice.