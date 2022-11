Cea mai puternică rugăciune a părintelui Arsenie Boca. Rosteşte aceste cuvinte când ai nevoie de un semn divin

Părintele Arsenie Boca a lăsat creștinilor o rugăciune puternică pentru iertare şi mulţumire pentru a ne ușura sufletul şi viaţa. Spune această rugăciune atunci când te simți încărcat de păcate, nemărturisiri, când ai foarte multe griji pe cap și când evenimentele negative din viața ta par a nu se mai termina vreodată.

Sursa foto: Wikipedia

Mulți dintre noi se roagă atunci când sunt în mare nevoie, când necazurile apasă puternic pe umerii lor.

Alții, se roagă nu doar să-I ceară lui Dumnezeu lucruri, dar și să-i mulțumească pentru ceea ce le-a dat deja.

Iată una din cele mai puternice rugăciuni lăsată de părintele Arsenie Boca, care astfel ne învață că:

O persoană care iartă se eliberează de povara trecutului. Ea nu mai simte nevoia de răzbunare sau alte emoții negative.

O persoană care simte recunoștința aduce cu sine simțăminte pozitive, optimism, bucurie, elemente care contribuie la reducerea nivelului de anxietate sau stres.

Cea mai puternică rugăciune a părintelui Arsenie Boca. Rostește aceste cuvinte când ai nevoie de un semn divin

„Iartă-mă, Doamne :

- pentru tot ce puteam să văd și nu am văzut!

- pentru tot ce puteam să aud și nu am auzit!

- pentru tot ce puteam să simt și nu am simțit!

- pentru tot ce aș fi putut să înțeleg și nu am înțeles!

- pentru tot ce puteam să conștientizez și nu am conștientizat!

- pentru iertarea pe care aș fi putut să o dau și nu am dat-o!

- pentru bucuria pe care aș fi putut să o trăiesc și nu am trăit-o!

- pentru Lumina pe care aș fi putut să o primesc și nu am primit-o!

- pentru viața pe care aș fi putut să o ocrotesc și nu am ocrotit-o!

- pentru visele pe care mi le-aș fi putut împlini și nu le-am împlinit!

- pentru necunoscutul în care aș fi putut să pășesc și din teama, nu am îndrăznit să pășesc!

- pentru iubirea pe care aș fi putut să o exprim și nu am exprimat-o!

- pentru tot ce puteam să creez bun și frumos și nu am creat pentru gloria Ta, Doamne și a Împărăției Tale Divine!

Pentru tot ce știu și nu știu că am greșit, pe Tine, Doamne, care ești Mila și Iubirea infinită, Te rog, iartă-mă și mă îmbracă cu nesfârșita Ta Iubire și Lumină!

Îți mulțumesc, Doamne:

- pentru toată frumusețea pe care am văzut-o izvorând din Tine !

- pentru muzica tăcută a Inimii Tale, pe care mi-ai dezvăluit-o auzului!

- pentru tot ce am simțit bun și minunat în viata mea!

- pentru tot ce prin harul Tău am înțeles!

- pentru lumina pe care am sorbit-o în adâncul meu!

- pentru iertarea pe care dăruind-o, am dobândit pace!

- pentru bucuria fiecărei clipe trăite în Tine, Doamne!

- pentru toate cadourile spirituale care mi-au îmbogățit ființa!

- pentru viata mea, care e a Ta, o mică parte a simfoniei existenței!

- pentru visele care au prins formă prin armonia iubirii Tale pentru mine!

- pentru necunoscutul în care am pășit plin de curaj, regăsindu-Te!

- pentru iubirea copleșitoare cu care mă dezmierzi clipă de clipă!

- pentru tot ce am creat prin Tine bun și frumos, aducând cu umilință laudă Împărăției Tale divine!

Dumnezeu, Tatăl nostru, plimbându-se prin casa mea îmi va lua toate grijile și va vindeca toate bolile mele și ale familiei mele în Numele lui Iisus,

Amin!".