Rusalii 2018. Ce se întâmplă dacă lucrezi în această zi

Rusalii 2018. La 50 de zile după Învierea Domnului, pe 27 mai, întreaga creștinătate sărbătorește Rusaliile, moment plin de datini, credințe și ritualuri păstrate din cele mai vechi timpuri.

Potrivit tradiției, rusaliile mai sunt numite și iele sau zâne și sunt înzestrate cu puteri magice, de aceea dansul lor, numit și Hora Ielelor este foarte periculos.

Cu părul despletit, clopoței la glezne și purtând valuri tansparente, acestea nu fac rău celor care le evită, însă se răzbună dacă dansul lor este privit, luând definitiv mințile acelei persoane. În ziua de Rusalii, oamenii poartă la brâu sau în sân pelin și trei fire de usturoi, pentru a fi feriți de mânia ielelor.

De asemenea, pentru a nu fi pedepsiți, credincioșii nu lucrează. În caz contrar, se spune că se pot îmbolnăvi de amețeală, ologeală sau sunt luați de vânt.

O altă superstiție de Rusalii spune că nu e bine să vă urcați în copaci sau să călătoriți departe de casă și trebuie să puneți la poartă și în casă flori și frunze de tei sau de nuc. În ziua de Rusalii nimeni nu are voie să se certe, altfel se crede că va fi luat de iele.

De asemenea, nimeni nu are voie să doarmă sub cerul liber sau să meargă la fântână, pentru că va cădea sub puterea ielelor. De la Duminica Rusaliilor, timp de nouă săptămâni, nu se mai culeg ierburi de leac.