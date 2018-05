Sărbătoare mare. E cruce neagră în calendarul ortodox

Foto: crestinortodox.ro

Sărbătoare 12 mai 2018. Sfantul Ioan Valahul este cinstit pe 12 mai.

Sfantul Ioan s-a nascut in anul 1644, din parinti crestini. La varsta de 15 ani ajunge rob la turci. Pe drumul spre Constantinopol, un pagan pune ochii pe el si-l cumpara cu gandul de a-l sodomiza.

Sărbătoare 12 mai 2018. „Sunt stapanul tau, te-am cumparat cu aur si fac cu tine ce vreau!". „Ba - raspunde tanarul - stapanul meu este Hristos, Care m-a cumparat cu sangele Lui si face cu mine ce trebuie!". Aparandu-si demnitatea si curatia, Ioan il omoara pe pagan. Agarenii, pazitorii robilor, afland ca Ioan si-a ucis stapanul, l-au legat in lanturi si asa l-au dus spre Constantinopol. Aici a fost dat in stapanirea femeii paganului ucis. Aceasta a fost fermecata de frumusetea lui Ioan si i-a fagaduit ca daca va renunta la credinta in Hristos il va lua de barbat.

Sărbătoare 12 mai 2018. Dupa doi ani de refuz, a fost dat pe mana eparhului cetatii si aruncat in temnita. A fost supus la diverse chinuri, iar in cele din urma a fost spanzurat in data de 12 mai 1662, scrie crestinortodox.ro.