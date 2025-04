Sfânta Lumină s-a aprins la Mormântul Învierii Domnului din Ierusalim. Când va ajunge în România

Sfânta Lumină s-a aprins la Mormântul Învierii Domnului din Ierusalim sâmbătă, în jurul orei 14:35. Aceasta urmează să ajungă în România cu avionul, fiind însoţită de Arhimandritul Teofil Anăstăsoaie, Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.

Sfânta Lumină de Paște se aprinde, printr-o minune, deasupra Sfântului Mormânt din Ierusalim, locul Învierii Domnului. Potrivit credinței ortodoxe, acest foc binecuvântat se coboară din cer și aprinde în mod tainic lumânările clericilor prezenți. Este catalogat drept cel mai vechi miracol din lumea creștină, fiind consemnat pentru prima dată în anul 1106. Conform tradiției, în primele 33 de minute de la pogorâre, flacăra nu arde, oferind mărturia unui semn divin.

Acesata va fi primită la Catedrala Patriarhală, în jurul orei 19.00, de către Patriarhul Daniel. Apoi lumina va fi oferită tuturor delegaţilor eparhiilor Patriarhiei Române prezenţi la Aeroportul Internaţional „Henri Coandă”.

