Slujbele de Paștele catolic sunt anulate la Dubai, din cauza războiului: Enoriaşii sunt rugaţi să evite biserica „pentru siguranţa lor”

Slujbele de Paşte din Dubai au fost anulate începând de vineri, până la noi dispoziţii, din cauza războiului din Orientul Mijlociu, au anunţat pe site-urile lor cele două biserici catolice din acest emirat, informează AFP., potrivit Agerpres.

În urma "directivelor Guvernului (...), toate slujbele bisericii noastre sunt anulate până la noi ordine", a scris pe site-ul său biserica Sfântul Francisc de Assisi din districtul Jebel Ali.

Această zonă costieră a fost lovită de mai multe ori de rachetele şi de dronele pe care Iranul le lansează zilnic asupra vecinilor săi din Golf, ca represalii la ofensiva israelo-americană declanşată pe teritoriul iranian la 28 februarie.

„Enoriaşii sunt rugaţi să evite să vină la biserică, pentru siguranţa lor”, se precizează în text.

Biserica Sfânta Maria a publicat un mesaj similar pe site-ul său, anunţând că o liturghie din Vinerea Mare va fi transmisă pe canalul său de pe platforma YouTube.