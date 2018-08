Un sfânt lovește geamul raclei în care se află moaștele sale

sursa foto: ganduridinierusalim.com

Sfintele moaște ale Sfantului Cuvios Sava cel Sfintit au fost furate de cruciați in prima cruciada (1096 – 1099), împreună cu multe alte relicve și au fost duse in Veneția, Italia, unde au fost asezate într-o biserică inchinata Sfantului Antoninus. Cu aproape nouă secole mai târziu, moaștele sale aveau sa fie returnate Israelului…

In ziua de 10 octombrie 1965, moaștele Sfântului Sava au fost returnate, de către Papa Paul al VI-lea, Patriarhiei Ierusalimului. Recepția a fost făcută, cu binecuvantarea Patriarhului Benediktos al Ierusalimului, de Episcopul Vasilios al Ierusalimului, Pr. Theodosios, staretul Betaniei, Pr. Serafim, staretul Lavrei Sfântul Sava, și de ierodiaconul (și viitorul Mitropolit de Nazaret) Kyriakos.

Deși acest gest se cunoaste, in general, ca fiind unul pe care Papa l-ar fi facut in sens ecumenic, totusi revenirea moaștelor Sfântului Sava tine de o cu totul alta poveste, pe care putini o stiu. De fapt, Sfântul Sava insusi a fost cel care i-a cerut Papei Paul al VI-lea sa redea moaștele sale, dupa ce, mai intai, i-a cerut acelasi lucru predecesorului său, Papa Ioan al XXIII-lea, în visele sale, provocand, totodata, o scena cutremuratoare la racla sa.

In continuare, va prezentam o declaratie lamuritoare in acest sens, pe care am descoperit-o in arhive, tradusa de voluntarii Agentiei de stiri Lăcaşuri Ortodoxe®, apartinand chiar Pr. Serafim, starețul Lavrei Sfântul Sava (de la acea data), care explică:

„Papa nu ne dă relicva sfântă pentru că ne-ar iubi, ci pentru că el [Sfantul Sava] i-a aparut în mod constant [Papei Ioan al XXIII-lea] și l-a stresat sa redea moaștele mănăstirii sale.

Pana când a murit, Papa nu a reusit sa tina cont de dorințele Sfântului, așa că sfantul a apărut din nou, succesorului acestuia său [Papa Paul al VI-lea].

Chiar și în biserica unde sfintele sale moaste erau tinute într-un sicriu de sticlă, el a lovit geamul și a provocat adevarate probleme, înfricoșăndu-i pe toti gardienii și călugării latini”.

