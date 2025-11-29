Restricţii de trafic, sâmbătă, în Bucureşti, cauzate de repetiţia generală pentru parada de 1 Decembrie. Zonele afectate

Restricţii de trafic, sâmbătă, în Bucureşti, cauzate de repetiţia generală pentru parada de 1 Decembrie. FOTO: Getty Images

Sâmbătă, în intervalul orar 9:00 - 12:00, la Arcul de Triumf din Bucureşti va avea loc repetiţia generală pentru parada naţională de 1 Decembrie. Pentru buna desfăşurare a ceremoniei oficiale, Brigada Rutieră Bucureşti va dispune măsuri pentru asigurarea fluenţei în trafic şi informarea conducătorilor auto asupra restricţiilor rutiere pe arterele care converg către Piaţa Arcul de Triumf, pentru zilele de 29 noiembrie şi 1 decembrie, conform Agerpres.

Peste 2.900 de militari şi specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu 220 de mijloace tehnice, dintre care 60 în expoziţie statică, şi 45 de aeronave, vor participa la parada militară organizată pe 1 Decembrie, la Arcul de Triumf, cu ocazia Zilei Naţionale a României.

Potrivit MApN, la parada militară vor defila şi 240 de militari străini, în cadrul unor detaşamente din Franţa, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum şi militari din ţările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României.

Vor fi trase 21 de salve de tun

Atât la antrenamentul de la Arcul de Triumf, de sâmbătă, cât şi pe 1 Decembrie, în intervalul orar 9:00 - 12:00, vor fi trase 21 de salve de tun pe timpul intonării Imnului Naţional, în zona de sud-est a Parcului Regele Mihai I, potrivit tradiţiei militare de Ziua Naţională.

Pe 1 Decembrie, Drapelul naţional va fi arborat în toate instituţiile militare din ţară, la bordul navelor maritime şi fluviale se va ridica Marele Pavoaz, iar în zona Arcului de Triumf din Bucureşti va fi amplasată o expoziţie de tehnică militară care va putea fi vizitată după încheierea ceremoniei oficiale, până la ora 14:30.

În garnizoanele în care sunt dislocate mari unităţi şi unităţi militare, reprezentanţii Armatei României vor participa, la solicitarea şi cu sprijinul autorităţilor locale, la pregătirea, organizarea şi desfăşurarea de ceremonii militare şi religioase.

Militarii aflaţi în teatrele de operaţii şi în misiuni externe vor participa la ceremonii şi activităţi specifice organizate cu ocazia Zilei Naţionale.