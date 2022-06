Cum a reuşit un român să meargă gratis cu maşina electrică până în Grecia

Și asta pentru că are o maşină electrică, iar pe drum a oprit şi a încărcat automobilul doar acolo unde e gratis.

Bărbatul a descris experienţa pe grupul de Facebook ”Călător cu Dacia Spring". În total, drumul din Capitală până în Kallithea l-a costat 6 euro şi va plăti la fel şi la întoarcere.

”Bucureşti - Sofia - Kallithea, 800 km. Bucureşti - Sofia, 390 km drum naţional, 8 ore până la cazare cu tot cu încărcări, aici e inclusă şi încărcarea din Sofia, cât am fost să mâncăm, oraş unde ne-am şi cazat peste noapte. Kaufland Ruse - 20 minute gratis, până la 92% (puteam să o evit nu era necesară ajungeam la Plevna cu plinul din Bucureşti).

Kaufland Plevna, 45 min gratis. până la 85%. Botevgrad Shell Eldrive, 15 minute până la 65% (5 leva), Kaufland era ocupat (puteam să o evit dacă încărcam 100% în Plevna).

Kaufland Sofia, 50 min gratis, până la 97%. Ţin să menţionez că încărcările din Ruse şi Botevgrad puteam să nu le fac, ajungeam fără probleme la destinaţii, dar fiind zona muntoasă nu am vrut să risc, am ajuns cu 70-90 km autonomie la fiecare punct de încărcare”, e o parte a postării sale.

Cost total Bucureşti-Kallithea, 6 euro

E adevărat că șoferul a mers relativ încet, pentru a ţine sub control consumul de curent electric.

”Pe lângă fiecare punct de încărcare Kaufland există backup cu staţii rapide Eldrive sau Fines charging, staţii cu plată. A doua zi, Sofia-Kallithea, 400 km regim autostradă, 5 h 45, cu tot cu încărcări.

Kaufland Sandanski, 45 min gratis 100%. Leroy Merlin Salonic, 15 min gratis, până la 50%. În Peninsula Kassandra, unde sunt cazat, există un Lidl cu staţie rapidă şi încărcare gratuită. Viteză medie 73 km/h, consum mediu 11.1kw.h cu AC pornit în ambele zile.

Foarte important de adăugat! Am mers doar în mod Eco, l-am dezactivat doar când am avut nevoie să depăşesc sau să urc în zona muntoasă. Fără mod Eco consumul este cu totul altul, maşina are un consum decent în mod Eco la drum întins şi viteze până în 90-95km/h. Peste vitezele astea consumul creşte considerabil!

Costuri. Vignieta Bulgaria (eu am luat pe un an 97 leva, urmează să mai vin în Grecia în iulie şi mai plec în Turcia în iunie şi august deci am preferat să iau pe un an).

Trei porţiuni de autostradă în Grecia unde se plăteşte: prima după vama Bulgaria/ Grecia de 2 euro. Un euro următoarea şi respectiv 0.30 euro ultima, În total 3.30 euro. În total cost Bucureşti-Kallithea, 6 euro: 3.30 euro autostrada Grecia, 2.5 euro încărcat Eldrive", a explicat românul.