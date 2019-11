Rezidenta sau a doua cetatenie ? Cum sa alegi cea mai buna varianta

Dupa ce au atins un anumit nivel de prosperitate, tot mai multi oameni sunt atrasi de ideea de a-si lua a doua cetatenie sau rezidenta intr-o tara care le asigura un trai mai confortabil, lor si familiilor, dar si posibilitatea de a-si spori veniturile, intr-un stat mai prietenos din punctul de vedere al fiscalitatii.



Din fericire, exista in ultimii ani, tot mai multe posibilitati in acest sens, tinand cont de faptul ca statutul rezidential al unui individ e vital in privinta platii taxelor. De aceea, a crescut enorm interesul antreprenorilor si al oamenilor cu dare de mana de a avea acces la diverse piete si stiluri de viata. In cazul multora, exista o serie de bariere geopolitice, cum ar fi vizele, de exemplu, care insa pot fi inlaturate prin a doua cetatenie sau prin rezidenta intr-un alt stat, mai convenabil din toate punctele de vedere. Prin urmare, cheia pentru o mobilitate mai mare si o viata de calitate mai buna o reprezinta o a doua cetatenie sau un al doilea pasaport, astfel incat posesorii nu mai sunt dependenti de viza si de alte diverse restrictii de calatorie.



Cei carora li se pare complicat sa recurga la varianta cetateniei prin investitii au la dispozitie o alta cale: obtinerea rezidentei. Daca luati in calcul aceasta modalitate, trebuie sa aveti in vedere ca si in privinta Residence Planning aveti nevoie de sfatul expertilor.



Ce este, concret, rezidenta prin investitii



Mai multe tari pun la dispozitia doritorilor asemenea programe de rezidenta, desigur cu intrunirea unor conditii. Prin rezidenta obtinuta in urma unor investitii nu se obtine neaparat cetatenia, ci un permis de rezidenta, cu sansa de a avea o proprietate, de a lucra intr-un stat si de a beneficia de protectie sociala. Conditiile care trebuie indeplinite sunt ceva mai simple decat in cazul obtinerii cetateniei prin investitii, iar formalitatile dureaza mai putin, in medie 3 luni, in functie de tara respectiva, dupa cum precizeaza cei de la Citizenships.com. In plus, valoarea minima a investitiei este, de regula, ceva mai rezonabila decat in cazul cetateniei prin investitii. De retinut ca cerintele pentru obtinerea rezidentei variaza de la tara. In mare, aceste cerinte sunt:



• solicitantul trebuie sa aiba un trecut curat, asadar sa nu aiba cazier;

• solicitantul trebuie sa dovedeasca faptul ca banii investiti au fost obtinuti in mod legal;

• investitiile trebuie facute in programe aprobate de guvern, cum ar fi imobiliare, obligatiuni guvernamentale sau un fond economic national.



Unele tari, dar nu toate, cer ca solicitantii trebuie sa faca un anumit numar de calatorii ori sa petreaca un anumit numar de zile in tara gazda. In plan financiar, avantajul rezidentei in strainatate deriva, in primul rand, din inlesnirile fiscale. E vorba, mai exact, de reducerea nivelului impozitelor pe sumele obtinute in urma investitiei in tara de rezidenta. Castigurile dobandite in afara tarii respective nu vor fi impozitate.



Inainte de a alege intre cetatenie si rezidenta in strainatate trebuie sa faceti o analiza temeinica, inclusiv in functie de mijloacele financiare de care dispuneti si cu ajutorul specialistilor, sa alegeti cele mai bune destinatii si sistemul care vi se potriveste cel mai bine.



