Rogobete: Dacă explodează în fiecare săptămână câte un bloc, nu vom face față cu numărul mare de victime

2 minute de citit Publicat la 23:37 25 Noi 2025 Modificat la 23:46 25 Noi 2025

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Sursa foto: Agerpres

Explozia dintr-un bloc din Buftea, care a avut loc marți seară, a readus în prim-plan riscul uriaș al instalațiilor de gaz verificate „din pix”. „Dacă explodează în fiecare săptămână câte un bloc, nu vom face față numărului mare de victime”, a declarat ministrul, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la Antena 3 CNN. Acesta mai spune că spitalele pot gestiona astfel de cazuri „până la un punct”, însă valul de incidente din ultimele săptămâni arată o problemă structurală gravă.

În urma tragediei din Buftea, șase persoane au fost rănite, iar una se află în stare critică la Spitalul Floreasca.

„Vorbim aici de șase victime în urma acestei tragedii, dintre care trei au fost transferați la spital. Pacientul cel mai critic se află la Floreasca. Vorbim aici de un pacient care a suferit un stop cardiorespirator în urma tragediei și a fost resuscitat la fața locului, apoi a fost transferat la Spitalul Floreasca, unde se află încă în stare critică. Mâine dimineață putem avea un prognostic mai clar”, a declarat ministrul.

Un copil de 14 ani a fost transferat la Spitalul Grigore Alexandrescu și se află „încă în proceduri de stabilizare hemodinamică”.

Un alt pacient, cu arsuri, a ajuns la Spitalul de Arși, unde evaluările au arătat că leziunile sunt grave, dar nu depășesc 20% din suprafața corporală, „fapt care nu impune transferul în momentul de față în străinătate”, a precizat Rogobete.

Alte trei persoane au suferit arsuri minore sau traumatisme ușoare și au refuzat transferul la spital.

Dincolo de situația medicală, ministrul a lansat un avertisment public către firmele care verifică instalațiile de gaz.

„Eu aș face un apel public, dacă îmi permiteți, la toate aceste companii și firme de apartament care verifică situația instalațiilor de gaz. Încă nu a început perioada de frig. Dacă de acum explodează pe rând, în fiecare săptămână, câte un bloc, eu sunt îngrijorat pentru că putem avea 10 spitale de arși în țara asta. Nu vom face față cu numărul mare de victime pe care îl vedem”, a spus ministrul Sănătății.

Rogobete a subliniat că multe dintre centralele și instalațiile de gaz par a fi „verificate doar din pix, dar nu și în realitate”, iar consecințele sunt tragedii care pun presiune pe sistemul medical.

„Vă spun că sistemul de sănătate poate răspunde până la un punct, dar dacă continuăm cu această superficialitate a acestor firme care au contracte de verificare... În ultima perioadă, săptămânal explodează câte un apartament sau câte un bloc, ceea ce pe mine mă îngrijorează”, a adăugat ministrul Sănătății.