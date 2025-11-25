Explozie puternică într-un bloc din Buftea. Sunt patru răniți. O victimă, în stop cardiorespirator. Există risc de prăbușire

2 minute de citit Publicat la 18:18 25 Noi 2025 Modificat la 18:46 25 Noi 2025

Sursa ISU București - Ilfov

O explozie a avut loc marți seara într-un apartament situat la parterul unui bloc cu patru etaje din Buftea. Explozia nu a fost urmată de incendiu.

Actualizare 18:42 Autoritățile au revenit cu privire la bilanțul provizoriu în urma expliziei de la blocul din Buftea. Până în acest moment, au fost identificate 4 victime, una fiind în stop cardio-respirator, iar celelalte trei sunt conștiente.

Actualizare 18:38 Ana Covașniuc, purtător de cuvânt ISU București-Ilfov, a precizat pentru Antena 3 CNN că au fost raportate până la acest moment două victime.

Au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, cinci ambulanțe SMURD, autospeciala de transport victime multiple.

“Există risc de prăbușire în zona apartamentului în care s-a produs explozia”, a precizat reprezentantă ISU București-Ilfov.

Actualizare 18:31 În urma exploziei de la un bloc din Buftea, s-a dispus evacuarea persoanelor din imobil și a populației pe o rază de 50 de metri în jurul locului evenimentului, ca măsură de prevenire și siguranță.

De asemenea, La Ministerul Sănătății s-a format o celulă de urgență coordonată de ministrul sănătății în care sunt incluse spitalele de urgență: Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni", Spitalul Clinic de Urgență București (Floreasca), Spitalul Universitar de Urgență București.

Actualizare 18:20 Blocul unde a avut loc explozia din Buftea prezintă risc de prăbușire la nivelul apartamentului în care s-a produs explozia. Locatarii au fost evacuați din bloc. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență sunt două vicitme.

Printre posibilele cauze luate în calcul se numără și o acumulare de gaze. Până în acest moment au fost identificate 3 victime, care prezintă arsuri, una dintre victime se află în stop cardiorespirator. A fost restricționat traficul în zona evenimentului.

Pompierii intervin pe Aleea Tineretului, localitatea Buftea, după ce o explozie neurmată de incendiu a fost raportată într-un apartament situat la parter, dintr-un imobil cu regim de înălțime P+1.

"Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate: 5 autospeciale de stingere, Detașamentul Special de Salvatori, 1 autospecială de descarcerare, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 5 ambulanțe SMURD, autospeciala transport victime multiple și 6 echipaje SABIF. Misiune este in dinamică", au transmis reprezentanții ISU Ilfov.