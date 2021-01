O româncă din Piteşti a ajuns viceprimar în Viena: "Am luat-o de la zero, dar nu e imposibil"

Au fost sărbători departe de casă pentru singura româncă din aparatul administrativ al Vienei. Din luna decembrie a anului trecut, Ramona Miletic este viceprimar al Districtului 11 Simmering - corespondentul unui Sector al Bucureştiului.

"Este o funcţie care mă onorează şi îmi aduce de responsabilitate. Sunt viceprimar pentru peste 100.000 de mii de oameni”, a spus pentru Antena 3 Ramona Miletic.

Povestea ei a început în urmă cu 13 ani. A lucrat la o firma de construcţii în România şi aşa şi-a întâlnit soţul, cetăţean austriac, pe meleagurile natale, în Piteşti. L-a urmat în Austria, iar în urmă cu aproape 8 ani s-a înscris în politică, în partidul SPO pentru că voia să schimbe ceva în comunitate.

"Am luat-o de la zero, în România am învăţat doar engleza şi rusă, aici am fost nevoită să învăţ şi limba germană, a fost foarte greu, partea asta de integrare, dar nu imposibil”, a spus Ramona Miletic.

Acum, la 38 de ani, a ajuns să ocupe o funcţie care îi dă această posibilitate.

"Un concept de trafic in Simmering e pe primul plan, planul doi un centru de sanatate publica accesibil persoanelor, iar punctul 3 cultura ar fi importanta pentru mine”, a mai spus românca.

Ziua în care a aflat că va fi viceprimar al Districtului 11 va rămâne una dintre cele ai frumoase din viaţa ei.

"Sa fiu sinceră, m-am simţit mândă că am reuşit şi vreo două zile nu mi-a venit să cred...nu credeam ca e adevărat ceea ce se întâmplă şi că eu sunt şi nu altcineva”, a mai spus Ramona Miletic.

A fost nevoită să renunţe la cetăţenia română, pentru a putea fi numită în funcţie.

"Am avut o copilarie foarte frumoasa. Nu ştiu cum va fi aici (n.r Viena) pentru copiii mei, nu stiu dacă o să le pot oferi ce am trăit acolo, tradiţiile, căldura, vecinii", a spus Ramona.

Ea consideră că politicienii austrieci ar trebui să fie un exemplu şi pentru cei din România

"Noi mergem cu metroul, cu tramvaiul, cu bicicleta la muncă. Suntem de întâlnit pe stradă. Oamenii intră în contact cu noi la orice oră, nu numai pe telefon sau e-mail, pur şi simplu oricând”, a mai spus Ramona Miletic.

Cea mai mare provocare pentru Ramona o reprezintă acum lupta cu virusul Sars-Cov-2

Şi în Austria, ca şi în România, numărul celor care nu au încredere în vaccinare este destul de mare. Vrea să schimbe asta şi crede că vaccinarea este singura soluţie pentru a scăpa de pandemie.

"Se crede în virus, dar totuşi aici, oamenii sunt foarte sceptici. 2/3 nu vor să se vaccineze. Dar au spus că dacă li se impun restricţii de călătorie, totui o vor face”, a mai spus românca.

În acest moment, în Viena este lockdown total, din cauza numărului de îmbolnăviri. În comparaţie cu România, în Austria sunt de trei ori mai puţine cazuri înregistrate în fiecare zi.

"De la ora 8 seara nu se mai putea ieşi din casă. Acum este lockdown total, până pe 24 ianuarie. Nu poţi să ieşi decât în cele trei cazuri, produse alimentare, la farmacie sau la lucru”, a mai spus Ramona.

Dorinţa Ramonei, o fată ambiţioasă din Piteşti ajunsă viceprimar în Viena, pentru 2021 este una în care ne regăsim cu toţii. Să învingem pandemia, să putem călători ca înainte şi să ne reluăm vieţile înapoi cât mai repede.